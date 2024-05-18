محافظ القليوبية يوجه بفحص مخالفات بناء بطريق "بنها - الرملة"

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينة بنها اليوم السبت، شملت المرور على عدد من مناطق المدينة لرصد مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

بدأ المحافظ الجولة بالمرور على طريق "بنها - الرملة"، ولاحظ وجود عدد من التعديات على الأراضي الزراعية قام أصحابها بتبويرها وإلقاء الرتش بها تمهيدا لاستخدامها في أنشطة غير زراعية مثل الكافيتريات وقاعة الأفراح وغيرها.

وعلي الفور وجه الهجان بفحص تلك المخالفات واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وإزالتها فورا، مؤكدًا أنه لن يسمح بإقامة مثل هذه التعديات وسيتم التصدي لها بكل قوة حفاظا على الأرض الزراعية وأملاك الدولة في استغلالها في غير الأنشطة المخصصة لها.

ووجه المحافظ خلال جولته رئيس مدينة بنها بضرورة تفعيل إدارات المتابعة الميدانية ورصد أي مخالفات في مهدها والتعامل الفوري معها قبل أن تتفاقم، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح بأي مخالفات على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية ملك أجيالنا القادمة.

أعمال تطوير مدخل مدينة بنها ..

وشملت جول المحافظ شارع فريد ندا، حيث تفقد أعمال تطوير مدخل مدينة بنها بشارع فريد ندا من الطريق الزراعي، وعملية رفع كفاءة وتطوير المدخل، بالاضافة إلى تطوير وإنشاء متنزه جديد عبارة عن حديقة على مساحة 2000 متر جارٍ الانتهاء منها خلال الأيام القادمة لتضاف إلى مجموعة الحدائق التي أنشأتها المحافظة بمدينة بنها، لإظهار الشكل الحضاري للمدينة خلال الفترة الماضية.



ووجه المحافظ بالعمل على الانتهاء من الحديقة في أقرب وقت ممكن ليتم فتحها أمام المواطنين كمتنزه ومتنفس جديد سيعمل على استعادة الوجه الحضاري لعاصمة المحافظة مدينة بنها، كاشفا عن تزويد الحديقة بكافة الخدمات الإدارية اللازمة كدورات المياه وكافيتريا وأكشاك للمشروبات والمأكولات الخفيفة.