نصائح هامة لمرضى التهاب الجيوب الأنفية.. التقلبات الجوية خطر

تشهد البلاد حالة غير مستقرة في الطقس وتقلبات جوية شديدة خلال الفترة الأخيرة، لذا قدمت وزارة الصحة والسكان، نصائح لمرضى التهاب الجيوب الأنفية، وذلك للحماية من التهابات الجيوب الأنفية.

وقدمت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نصائح لمرضى الجيوب الأنفية لتقليل الأعراض.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

- غسل بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات.

- التخلص من مُسببات التهيج والحساسية.

- شُرب كمية كافية من المياه يوميًا.

- وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم.

- تجنب مُسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر واستخدام المنظفات المنزلية التي تُسبب أبخرة.