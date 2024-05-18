البراءة لسائق متهم بحيازة وترويج مخدرات في قنا

أصدرت محكمة جنايات مستأنف قنا، حكما ببراءة متهم بعد صدور حكم من جنايات أول درجة بالسجن المشدد 15 عاما، وغرامة 100 ألف جنيه.

تعود أحداث الواقعة حينما تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قنا من ضبط المتهم م.ع.م، سائق ومقيم بدائرة البندر، وبحوزته قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش ومبلغ مالي 250 جنيها وهاتف محمول، وتم إحالة القضية إلى جنايات أول درجة والتي أصدرت حكم السجن المشدد 15 عاما والغرامة.

وبعد استئناف الحكم من المتهم أصدرت محكمة جنايات مستأنف قنا بجلستها المنعقدة حكمها بالبراءة مما أسند إليه

وفى سياق آخر فقد كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات وحقيقة مقطع الفيديو الذي تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص زعم خلاله استبدال أمواله عملات أجنبية بعملات محلية بطريق المغافلة خلال تواجده بمطار القاهرة الدولي للسفر لإحدى الدول الأجنبية.

تبين من خلال فحص كاميرات المراقبة عدم حدوث الواقعة وعدم صحة ادعاءات المذكور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.

كما كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بـ مديرية أمن الشرقية بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار.

وبالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط 9 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم، وتبين وجود حفرة بقطر 1 متر وبعمق 5 أمتار داخل العقار محل البلاغ وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فـي الحفر.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد الحفر والتنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

و واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط عاطلين في التجمع الخامس لقيامهما بسرقة جهاز لاب توب بالشاحن الخاص به من داخل سيارة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بحوزة عميليهما سيئي النية مالكي محل هواتف محمولة في الموسكي وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين لهما معلومات جنائية في دار السلام، تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك، واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية، عاطل له معلومات جنائية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهما بالسرقة.

- ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما داخل سيارة محمل عليها 6 كابلات تليفون و2 لوح رصاص صغير الحجم و6 ألواح رصاص كبير الحجم وسلك واير و2 منشار حدادى وكوريك ومطرقة و2 أجنة حديد في الدرب الأحمر، واعترفا بسرقة المضبوطات باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما من داخل كابينة تليفونات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.