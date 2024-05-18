رئيس الوزراء: إعادة هيكلة "إيجيبت فينشر" لتصبح أكثر فاعلية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه في إطار خطط الدولة والحكومة لتوفير الدعم للشركات الناشئة جرى إعادة هيكلة شركة "إيجيبت فينشر"، مؤكدًا أن هذه الشركة هي إحدى الكيانات الاستثمارية التي أنشأتها الحكومة المصرية لدعم ريادة الأعمال في مصر.

كلمة رئيس مجلس الوزراء:

وأوضح “مدبولي”، خلال فعاليات قمة “Rise up” للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير، نقلته قناة “إكسترا نيوز”، أنه يتم العمل على تطوير ووضع خطة لإعادة هيكلة شركة “إيجيبت فينشر”، لتصبح أكثر فاعلية ومنصة استثمارية رائدة تركز على دعم الشركات الناشئة في مصر، مؤكدًا أنها استثمرت في العديد من الشركات الناشئة حتى الآن وتضمن هذه الخطوة توفير التمويل المناسب للمشروعات الريادية.

وشدد على أنه يتم تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة بالتعاون من مقدمي الخدمات سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء، أن شغل الحكومة الشاغل هو كيفية نمو قطاع الصناعة، وإحداث طفرات هائلة به لكي يتم تغطية السوق المحلية وزيادة قيمة الصادرات إلى أكثر من 145 مليار دولار في 2030.

وشدد “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بني سويف، اليوم السبت،على أن بخلاف الزيارات الميدانية المكررة أسبوعيًا لا يمر أسبوع إلا ويكون هناك اجتماعات مع الغرف ومجالس التصدير لمناقشة المستهدافات، والوصول في 2030 بقيمة صادرات إجمالية للدولة تتجاوز الـ145 مليار دولار.

وتابع أنه يتم الحديث خلال الفترة الحالية في منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز لتطوير قطاع الصناعة.

وفي سياق متصل، واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم إلى منطقة بياض العرب الصناعية بمحافظة بني سويف، حيث تفقد ومرافقوه مصنع شركة "إيميسا دينيم" لصناعة الملابس الجاهزة.

وقام رئيس الوزراء بجولة في عددٍ من خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع، والتي شملت عنابر القص، والخياطة، والسنفرة، والمغسلة، والتطريز، والليزر، والطباعة، والتعبئة، والتخزين، كما تعرف على نماذج للمنتجات التي يتميز بها المصنع من ملابس الجينز بأنواعها.

وتابع: “الصعيد الذي كان دائما في الماضي يقال إنه مهمل ولم يحصل على حقه من مشروعات التطوير".