السبت 18 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيسة جورجيا تستخدم حق النقض ضد قانون "التأثير الأجنبي"

بوابة الوفد الإلكترونية

استخدمت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، اليوم السبت، حق النقض ضد قانون "التأثير الأجنبي" الذي أثار موجة احتجاجات كبيرة في البلاد.

وقالت زورابيشفيلي  في خطاب متلفز: "استخدمت حق النقض الفيتو ضد قانون "التأثير الأجنبي" والذي يتعارض مع دستورنا إلى جانب حقيقة أن جوهره روسي".

 

وهذا واعتبر منتقدو القانون الجديد الذي اعتمده البرلمان الجورجي نهاية الأسبوع الماضي، أنه يهدف إلى تحويل مسار جورجيا عن أوروبا وتوجيهها نحو روسيا.

 

وكان البرلمان الجورجي قد اعتمد في جلسة عامة يوم أمس مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة. 

 

وتشهد جورجيا منذ فترة، احتجاجات واسعة النطاق ضد الوثيقة. وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات عدة مرات إلى حد الاشتباكات مع قوات الأمن واستخدمت القوات الخاصة غاز الفلفل وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

 

مواد متعلقة

خمسة شهداء في استهداف الاحتلال مخيم النصيرات

هل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة

إسرائيل: لابيد يطالب غانتس بإعلان استقالته من حكومة نتنياهو

حماس: الاحتلال يواصل هجماته على مخيم جباليا لليوم السابع

النفط يسجل مكاسب أسبوعية بدعم مؤشرات إيجابية من أميركا والصين

الدفاع الجوي الروسي يعترض 4 قنابل موجهة وصاروخين فوق مقاطعة بيلغورود

عودة الهدوء إلى عاصمة قرغيزستان بعد احتجاجات ليلية ضد الأجانب

هيئة عمليات التجارة البريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم في البحر الأحمر
الجريدة الورقية