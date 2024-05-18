رئيس الوزراء: نحرص على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وفتح أسواق جديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك العديد من النجاحات التي تحقق في مجال ريادة الأعمال على مدار السنوات الماضية، وعلى القدرة مع التكيف مع كل التحديات التي واجهت مصر والعالم، موجهًا شكره لقمة رايز أب وشركة انطلاق على تنظيم الجلسة الحوارية التي جمعت الجهات المعنية في هذا القطاع من أجل الاستماع لأبرز التطورات التي شهدها هذا القطاع في المدة السابقة.

وأوضح “مدبولي”، خلال فعاليات قمة “Rise up” للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير، نقلته قناة “إكسترا نيوز”، أنه تعرض للتحديات حتى تتمكن الدولة المصرية تقديم كل الدعم في سبيل النهوض بذلك القطاع الواعد، متابعًا: “أتواجد معكم اليوم ساعيا لإبراز اهتمام الدولة بقطاع ريادة الأعمال لما له من أهمية في تسريع وتيرة الاقتصاد الوطني وتحقق رؤية مصر 2030”.

و شدد رئيس مجلس الوزراء، على أنه تم الحرص على ارتباط الأهداف التنموية بالأهداف الدولية لتعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي والذي يتحقق بالاستثمار في المواهب الشابة ودعم ريادة الأعمال والابتكار، مؤكدًا أن تعمل الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وفتح أسواق جديدة تتيح فرص عمل وتقلل من معدلات البطالة ذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تستوعب فئة الشباب وأفكارهم المبتكرة.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن شغل الحكومة الشاغل هو كيفية نمو قطاع الصناعة، وإحداث طفرات هائلة به لكي يتم تغطية السوق المحلية وزيادة قيمة الصادرات إلى أكثر من 145 مليار دولار في 2030.

وشدد على أن بخلاف الزيارات الميدانية المكررة أسبوعيًا لا يمر أسبوع إلا ويكون هناك اجتماعات مع الغرف ومجالس التصدير لمناقشة المستهدافات، والوصول في 2030 بقيمة صادرات إجمالية للدولة تتجاوز الـ145 مليار دولار.

وتابع أنه يتم الحديث خلال الفترة الحالية في منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز لتطوير قطاع الصناعة.

وفي سياق متصل، واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم إلى منطقة بياض العرب الصناعية بمحافظة بني سويف، حيث تفقد ومرافقوه مصنع شركة "إيميسا دينيم" لصناعة الملابس الجاهزة.