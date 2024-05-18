رقصات عالمية بطابع آسيوي في إفتتاح الأسبوع الثقافى الكوري بالأوبرا.. الليلة

تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بعد قليل، حفل انطلاق فعاليات أسبوع ثقافى بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس المركز الثقافى الكورى فى مصر، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلي إجراء حوار إبداعي مع مختلف دول العالم.

يتضمن البرنامج عرض بعنوان Ulsuu,Earth ، ويضم العديد من الرقصات العالمية بطابع الأداء الكوري "بي-بوينج" والرقص الحديث بمشاركة فرقة Goblin Party وفريق البى بوى Gamblerz Crew منها توتنج المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة ، مارينيرا الرومانسية من بيرو ، الهاكا من نيوزيلندا ، يصاحب الحفل معرض للأقنعة التقليدية الكورية والمسجلة ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية التابع لليونسكو في عام 2022 والتى تروى جزء من تاريخها هذا اللون الفنى الثرى كما يقدم عدد من المتخصصين الكوريين خلال الأسبوع الثقافى ورش عمل لتصميم الأقنعة التى ترتبط برقصة " تالتشوم" التقليدية وهى تقنية فريدة تجمع بين التاريخ والتقاليد والتراث الشعبى عبر المزج بين الرقص والغناء والإلقاء المسرحى وتختتم فعاليات الأسبوع الثقافى الكورى الجمعة 24 مايو علي المسرح المكشوف .

جدير بالذكر أن فرقة Goblin Party تأسست عام 2007 من مجموعة من المصممين والعارضين ، كما حققت فرقة Gamblerz Crew التى تكونت عام 2002 العديد من الإنجازات في مهرجان Battle of the Year، وهي أحد أفضل أربعة مسابقات في العالم لرقص البي-بوينج وتقام في ألمانيا.

أنشطة دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.