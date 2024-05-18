فيرستابين: تجاوزنا بداية صعبة وفخور بمعادلة الأسطورة سينا

أعرب الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم لسباقات الفورميلا وان وسائق فريق ريد بول عن سعادته الكاملة بحصوله على المركز الأول في التجارب التأهيلي لسباق الجائزة الكبري الإيطالية على حلبة ايمولا مؤكدا انه مع فريق ريد بول تجاوزا اوقاتا عصيبة عاشها الفريق في اليومين الماضيين .

وكان ماكس فيرستابين قد نجح في تحقيق المركز الأول في التجارب التأهيلية لسباق جائزة ايمولا متقدما على ثنائي فريق مكلارين أوسكار بياسترى ولاندو نوريس بعدما عاني بطل العالم كثيرا في التجارب الحرة يوم الجمعة وصباح السبت وكان بعيدا عن تسجيل افضل الأرقام.

وفي تصريحاته عقب إنهاء التجارب التأهيلية في المركز الأول قال ماكس فيرستابين: لاشك انها سعادة كبيرة ان أتمكن من تحقيق المركز الأول في التجارب والانطلاق من الصدارة على هذه الحلبة الصعبة والتي لها خصوصية كبيرة لعدة اسباب ونجحنا في تجاوز البداية الصعبة في التجارب الحرة و سنرى ماذا سيكون الموقف في السباق الرئيسي مساء الغد ( الاحد ) .

وعن شعوره بعد تحقيق انجاز تاريخي بتحقيق المركز الأول للمرة الثامنة على التوالي في التجارب التأهيلية لسباقات الفورميلا وان وتساويه حاليا مع الرقم القياسي التاريخي للراجل البرازيلي اسطورة سباقات الفورميل وان ايرتون سينا: انها لحظة كبيرة بالنسبة لي أن اتساوى مع سائق كبير مثل ايرتون سينا والذي توفي على نفس هذه الحلبة واتمنى ان استمر في تحقيق الانتصارات في الفترة القادمة.

يذكر ان ماكس فيرستابين احتكر هذا الموسم المركز الأول في التجارب التأهيلية السبع التي أقيمت في جولات الفورميلا وان لهذا الموسم و اضاف لهم المركز الأول الذي احرزه في تجارب ابوظبي اخر سباقات الفورميل وان الموسم الماضي ليتساوي مع الاسطورة ايرتون سينا والذي سبق وحقق نفس الانجاز في التسعينات من القرن الماضي .