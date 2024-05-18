السبت 18 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بدون هزيمة.. ليفركوزن ينهي موسمه بالدوري الألماني بالفوز على اوجسبورج

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق باير ليفركوزن على نظيره اوجسبورج بهدفين مقابل هدف في ختام منافسات الدوري الألماني للموسم الحالي. 

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بايرن ميونخ يخسر أمام هوفنهايم في ختام الدوري الألماني

سجل ثنائية ليفركوزن كل من فيكتور بونيفاس وروبرت اندريش في الدقيقتين ١٢ و٢٧ بينما سجل كون هدف اوجسبورج في الدقيقة ٦٢ من عمر المباراة. 

وسجل ليفركوزن رقماً قياسيا هذا الموسم بعدم الخسارة في الدوري حيث سجل ٢٨ انتصارا و٦ تعاذلات. 

وانهي باير ليفركوزن الدوري الألماني هذا الموسم في صدراته برصيد ٩٠ نقطة ويحتل اوجسبورج المركز الحادي عشر برصيد ٣٩ نقطة. 

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