بدون هزيمة.. ليفركوزن ينهي موسمه بالدوري الألماني بالفوز على اوجسبورج

فاز فريق باير ليفركوزن على نظيره اوجسبورج بهدفين مقابل هدف في ختام منافسات الدوري الألماني للموسم الحالي.

سجل ثنائية ليفركوزن كل من فيكتور بونيفاس وروبرت اندريش في الدقيقتين ١٢ و٢٧ بينما سجل كون هدف اوجسبورج في الدقيقة ٦٢ من عمر المباراة.

وسجل ليفركوزن رقماً قياسيا هذا الموسم بعدم الخسارة في الدوري حيث سجل ٢٨ انتصارا و٦ تعاذلات.

وانهي باير ليفركوزن الدوري الألماني هذا الموسم في صدراته برصيد ٩٠ نقطة ويحتل اوجسبورج المركز الحادي عشر برصيد ٣٩ نقطة.