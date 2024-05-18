وظائف خالية بالسعودية.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

يبحث الكثيرون عن وظائف خالية بمرتبات مجزية تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، إذ تعلن الحكومة كل فترة عن عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات والمهن، وذلك من خلال التحالف وتوقيع بروكولات التعاون مع القطاع الخاص.

وظائف خالية بالسعودية

وأعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل للمصريين بالمملكة العربية السعودية في المجالات الطبية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الرعاية الصحية.

ومن بين الفرص المتاحة للأطباء المصريين هي وظيفة "طبيبة أمراض جلدية وتجميل"، والتي تتطلب خبرة ومعرفة عملية في مجال الأمراض الجلدية والجمالية.

أما بالنسبة لوظيفة "طبيبة تقويم أسنان"، فتتطلب مهارات متخصصة في تقويم ومعالجة تجميل الأسنان، وتحديد وتنفيذ خطة العلاج الملائمة لكل مريض.

الشروط والمتطلبات

يجب أن يحمل المتقدم درجة الماجستير في التخصص المطلوب، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين.

يشترط أن لا يتجاوز عمر المتقدم 47 عامًا.

تُحظر أي تمييزات بناءً على الجنس، ويُشجع التقديم سواء كان ذكرًا أو أنثى.

المزايا والرواتب

ويعد العمل في المملكة العربية السعودية فرصة ذهبية للأطباء المصريين، حيث يشمل العقد المبرم العديد من المزايا والحوافز:

تبدأ الرواتب من 18 ألف ريال سعودي، وتتغير وفقًا لمستوى الخبرة والكفاءة.

يمكن للمتقدمين الاستفادة من عمولات وحوافز إضافية استنادًا إلى أداءهم ومساهمتهم.

يوفر صاحب العمل سكنًا ملائمًا ووسائل نقل مريحة للموظفين.

يحق للموظفين الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى تذكرة سفر مجانية سنويًا.

كيفية التقديم ؟

وللمهتمين بالتقدم لهذه الفرص الوظيفية، يتم فتح باب التقديم لمدة 10 أيام فقط، من تاريخ 13 مايو إلى 23 مايو 2024. يجب تقديم الأوراق المطلوبة، وهي:

يجب أن تحتوي على صورة شخصية واضحة.

صورة من جواز السفر ساري المفعول.

نسخ من المؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة.

تُقدم الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، وذلك بالحضور شخصيًا إلى العنوان التالي:

3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة

وتأتي هذه الفرص الوظيفية ضمن جهود وزارة العمل لدعم المصريين في الحصول على فرص عمل ملائمة، وتحقيق التنمية المستدامة للكفاءات المصرية في مجالات مختلفة.