13 دولة تشارك في بطولة البحر المتوسط بالإسماعيلية

عقد الاتحاد المصري لألعاب القوي برئاسة الدكتور سيف شاهين المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل انطلاق بطولة حوض البحر المتوسط بمشاركة 13 دولة، والتى تقام بملاعب استاد هيئة قناة السويس يومى ١٨ و١٩ مايو.



فعاليات البطولة فى الـ 6 مساء بمشاركة 13 دولة يمثلهم ١٣٠ لاعب..

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمرا صحفيا فى الإسماعيلية للإعلان عن تفاصيل البطولة برئاسة سيف شاهين رئيس الإتحاد المصرى لألعاب القوى في حضور الكابتن مجدي عبد البديع عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاعلامية، وحضر برنارد عم سالم رئيس إتحاد البحر المتوسط لألعاب القوى لدول الشمال،



وأكد مجدى عبد البديع عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لالعاب القوى رئيس اللجنه الاعلاميه والافتتاح والختام للبطوله حوض البحر المتوسط لألعاب القوى ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي: وشكر مصر لاستضافتها هذا الحدث الرياضي المهم

وقال الدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، خلال وقائع المؤتمر الصحفي، الذي أقيم اليوم السبت، أن افتتاح بطولة حوض البحر المتوسط لألعاب القوى تحت سن 23 سنة التي تشارك بها 13 دولة، تقام في تمام الساعة الخامسة عصرًا، داخل استاد هيئة قناة السويس، لافتا إلي ضرورة الاهتمام بألعاب القوى والتى تقدم دائما مواهب متميزة .

وأشار برنارد عم سالم رئيس منظمة البحر المتوسط لألعاب القوى ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي: إنه يقدم الشكر لوزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري، لاستضافة هذه البطولة المهمة وحسن تنظيمها، مؤكدًا أن مصر بلد الأمن والأمان وقادرة على الخروج بمثل تلك البطولات في أبهى صورة.



كما أكد مجدي عبد البديع عضو مجلس الإدارة، إلى أن الاتحاد المصري ينظم بطولة البحر المتوسط تحت 23 عام لأول مرة والتي تشهد مشاركة 13 دولة هم مصر ، البوسنة والهرسك، لبنان، سان مارينو، كوسوفو، مالطا، فرنسا، البرتغال، سلوفانيا - اليونان، تركيا ، كرواتيا، وقبرص.

وأن بطولة البحر المتوسط تستغرق يومين فقط، والاتحاد المصري لألعاب القوى يشارك بعدد 40 لاعب ولاعبة، في مختلف المسابقات، ونأمل تحقيق عدد من الميداليات في كافة المسابقات.



تضم اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى، وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد العميد حاتم فودة مدير البطوله ، أحمد حمزة خليفة رئيس الوفد المصري ونائب رئيس الاتحاد،كابتن مجدي عبد البديع رئيس لجنة المراسم والافتتاح والإعلام وكابتن محمد ابو فندي رئيس اللجنه الماليه والتنظيم والمهندس كريم أكرم رئيس لجنة الترجمة والإذاعة وأمين شعبان رئيس لجنة الاستقبال، أسامة بدير المنسق الإعلامي للاتحاد المصري لألعاب القوي.