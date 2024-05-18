مياه الشرقية: تنشيط التحصيل ورفع المخالفات والوصلات غير القانونية

تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أعمال اللجان التجارية والرقابية لتعظيم الإيرادات وتنشيط التحصيل ورفع الوصلات الغير شرعية الخلسة، بجميع الفروع، في إٍطار سياسة الشركة للقضاء على كافة التعديات التي تتم على مرافق الدولة من خطوط وشبكات مياه وصرف صحي.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن فرع مشتول السوق نظمت الإدارة العامه للاشتراكات والعدادات والوصلات الخلسة عبر لجانها بالفرع، حملات مكثفة خلال الأشهر الماضية على العديد من قرى مشتول السوق تحت إشراف مدير عام فرع مشتول السوق، والتي شملت شارعي مصطفى كامل والعروبة وسيدي عباس وكفر أبراش وقرى (نبتيت، ودهمشا، وقشا، والصحافة، والمنير).

وأسفرت نتائج عمل تلك اللجان عن رصد وازالة المخالفات التالية:-

رصد عدد 114 حالة تعدي على شبكات المياه.

رصد عدد 34 حالة تعدي على شبكات الصرف الصحي.

رصد عدد 50 مخالفة لشروط التعاقد.

رصد 300 ألف متر تراكم بالعدادات.

رفع عدد 37 عداد معطل واحلالهم بعدادات مسبقة الدفع، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتجارية ضد كل المخالفات.

وذكر أن فرع بلبيس شهد تنظيم حملات مكثفة من لجان القطاع التجاري بالفرع تحت اشراف مدير عام فرع بلبيس بقرية ميت ربيعة والقيام بمتابعة العدادات والقراءات الفعلية على الطبيعة والوقوف على أي مشكلة وحلها للعملاء.

تنشيط التحصيل ورفع الوصلات الغير شرعية الخلسة..

وشدد المهندس عامر أبو حلاوة، على الاهتمام بالخدمات المقدمة، والعمل على تذليل أي عقبات وحل أي مشكلة قد تواجه العملاء بكافة الفئات، والتعامل اللائق معهم، وعدم التهاون في حق من حقوق الشركة، والعمل على تعظيم الإيرادات، والتي تُسهم في توفير التمويل اللازم لعمليات التشغيل والصيانة، والإحلال والتجديد بالمشروعات المختلفة والتي تعود بالنفع على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الشركة تتيح إمكانية التواصل الدائم معها وتقديم خدماتها للعملاء من: خلال جميع مكاتب خدمة العملاء بالفروع، وعبر سيارات خدمة العملاء والمتواجدة على مدار الأسبوع بكافه مراكز وقرى المحافظة، واتاحة العديد من الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.shapwasco.com.eg، ومن خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أو محمول علي مدار 24 ساعة ويتم فحصها وحلها فورا.