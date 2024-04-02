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د. عبدالسند يمامة: نهنئ الرئيس بالولاية الجديدة ونتمنى له التوفيق والسداد
الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مؤسسة عدالة ومساندة تهنئ السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

مؤسسة عدالة ومساندة
مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية

تقدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، بخالص التهاني إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية اليوم، لفترة رئاسية جديدة أمام البرلمان المصري.

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وقال مجلس أمناء المؤسسة، برئاسة الدكتورة هالة عثمان، في بيان صحفي اليوم، ان الولاية الرئاسية الثالثة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتبر الانطلاق الحقيقي نحو إرساء القواعد الحقيقية للجمهورية الجديدة، وتأتي في وقت بالغ الصعوبة نظرا لما يشهده العالم من صراعات وحروب، وبعد فترة واجهت فيها الدولة المصرية عدد من التحديات، لكن بفضل حكمة القائد وإرادة الشعب تجاوزتها مصر واستطاعت أن تعبر إلى

المستقبل.

ووجه مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، الدعوة إلى الشعب المصري العظيم بأن يكون خلف القائد والأب في مرحلة جديدة من عمر البلاد تحتاج فيها إلى كل جهد وعمل وحب وإخلاص حتى نستطيع الاستمرار في مسيرة البناء والانطلاق ومواجهة المؤامرات التي تواجه الوطن والمتربصين بأمنه واستقراره.

وعاهد مجلس أمناء المؤسسة السيد الرئيس بأن تكون المؤسسة واحدة من المؤسسات التي تقود معركة الوعي خلال الفترة المقبلة استكمالا لما بدأته خلال سنوات عمرها الماضية من إعلاء قيمة وثقافة المعرفة، وأن تستمر المؤسسة في مشروعها الفكري والثقافي الرامي إلى رفع وعي المواطن بكل الجهود التنموية التي تمت على أرض الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، والجهد المطلوب منا جميعا في المرحلة المقبلة من عمر الوطن.

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