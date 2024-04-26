"عدالة ومساندة المرأة المصرية" تنظم قافلة طبية توعوية للصم وضعاف السمع

نظمت مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية قافلة طبية توعوية للأشخاص من الصم وضعاف السمع مصحوبة بلغة الإشارة حول أهمية التحاليل الطبية في حياتهم والتحاليل المقررة لهم وكيفية الاكتشاف المبكر للأمراض وأهمية التغذية في حياتهم وما هي الوجبات والاكلات الصحية التي لابد أن يتناولها الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك الأمور المتعلقة بالصحة الإنجابية لهم ولابنائهم سواء من الذكور والإناث

تم تقديم الورشة بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والاتحاد النوعي للصم.

ويأتي ذلك تفعيلا لدور المؤسسة المجتمعي تجاه توعية المجتمع والأشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم وتقديم كل أنواع التوعية المطلوبة لهم سواء طبية أو صحية أو إنجابية أو قانونية وغيرها