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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيل فودين يتحدث عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج

فيل فودين
فيل فودين

تحدث فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي على فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بعد المستويات التي قدمها رفقة ناديه الحالي هذا الموسم 2023/2024.

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وأكد فودين في تصريحات عقب فوزه بالجائزة، أنه يفتخر بهذا الانجاز للغاية، كما أن الدوري الإنجليزي معروف بأنه الأعظم في العالم.

وأكمل: "دواعي سروري أن يتم ترشيحي للجائزة مع العديد من اللاعبين المميزين الآخرين الذين قدموا جميعًا موسمًا استثنائيًا مع فرقهم".

وتابع: "بشكل عام، أنا سعيد جدًا بالطريقة التي لعبت بها هذا الموسم، وسعدت حقًا لأنني تمكنت من المساهمة في تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة طوال الموسم".

وأتم فيل فودين تصريحاته: "أتوجه بالشكر لجميع العاملين في السيتي والمدربين وخاصة زملائي في الفريق لأنه بدونهم لم يكن هذا الإنجاز ممكنا، كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر كل من صوت لي لأن الجائزة تعني الكثير بالنسبة لي".

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