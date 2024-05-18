محافظ المنوفية يقرر استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول وموجه بإحدى لجان إدارة قويسنا التعليمية

حرصا علي مستقبل أبنائه الطلاب:

حرمانهم نهائيا من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات.. وخصم خمسة عشر يوما..

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استبعاد رئيس لجنة بإدارة قويسنا التعليمية والمراقب الأول والموجه المتابع بذات اللجنة بعد واقعة تداول أسئلة مادة اللغة العربية بامتحان الشهادة الإعدادية، كما قرر المحافظ حرمانهم بشكل نهائي من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع توقيع الجزاء عليهم بخصم خمسة عشر يوما من راتبهم.

وأكد" أبو ليمون" أنه لا تهاون في كل ما يخص سير العملية التعليمية وعملية الامتحانات ، وانه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال من تسول له نفسه الإهمال أو التقصير أو الإضرار عمدا بمستقبل أبنائنا الطلاب ، تأكيدا علي مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأشار محافظ المنوفية - أنه فور رصد تداول امتحان اللغة العربية كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة فورية من كافة المختصين بالمديرية للتحقق من الواقعة وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة المشار إليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحفاظ علي حقوق الطلاب .



