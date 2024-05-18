السبكي: نمتلك 11 معهدًا فنيًا للتمريض في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الشامل

رئيس هيئة الرعاية الصحية:

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، في احتفالية اليوم العالمي للتمريض 2024، والتي نظمتها النقابة العامة لتمريض مصر، للاحتفال بهذا اليوم والذي يوافق 12 مايو من كل عام، وذلك للإشادة بإسهامات التمريض في المجال الصحي، ويتزامن هذا اليوم مع الذكرى السنوية لميلاد فلورنس نايتينجيل، التي اشتهرت بأنها مؤسسة التمريض الحديث.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، معالي وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والنائب الأستاذ الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، والنائب الأستاذ الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض وعضو مجلس الإدارة بالهيئة العامة للرعاية الصحية وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور علي أبو جليل، ممثل اتحاد المستشفيات العربية، والأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأنبا أنطونيوس، نيابةً عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من القيادات الصحية والتمريضية، وممثلين عن الهيئات الصحية المختلفة، وعمداء كليات التمريض، بالإضافة إلى نخبة من الأطباء والممرضين والمهتمين بمجال الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال كلمته، أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو مشروع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للإصلاح الشامل للرعاية الصحية في مصر، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي يلعبه التمريض في النظام الصحي، وموجهًا تحية من القلب لتمريض مصر العظيم، مشيدًا بجهودهم الاستثنائية في رعاية المرضى قائلاً: "التمريض يقدم جهودًا استثنائية في رعاية المرضى، ويعملون بإخلاص وتفانٍ في جميع الظروف، إنهم العمود الفقري لتطوير الرعاية الصحية في مصر، ويلعبون دورًا حيويًا في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز صحة المجتمع."

وأشار الدكتور السبكي، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة العامة للرعاية الصحية لمنظومة التمريض، من خلال تطوير جداول الأجور والتدريبات والدعم المعنوي والمظهر العام لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، لافتًا إلى أن معايير الجودة المتعلقة بالتمريض في مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة لهيئة الرعاية في بجنوب سيناء، والمجمع الطبي التابع للهيئة في الإسماعيلية، حازت إشادات دولية وأعلى تقييمات في اعتماد اللجنة الدولية المشتركة للجودة JCI، مضيفًا: "نؤكد استمرار الهيئة كأداة لتحقيق أحلام العاملين بمهنة التمريض في منظومة التأمين الشامل."

وأشار الدكتور السبكي، أنه فيما يتعلق بتطوير الكوادر التمريضية إلى أن الهيئة تمتلك 11 معهدًا فنيًا للتمريض "معاهد رعاية" في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الشامل حتى الآن، في "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، مؤكدًا: "هذه المعاهد تمثل إضافة متميزة لتخريج كوادر تمريضية مؤهلة على أعلى مستوى وفقًا لمعايير الجودة واحتياجات سوق العمل."

واختتم الدكتور السبكي، كلمته، بتقدير تفاني الممرضين والممرضات في خدمة المرضى، وأكد أن جهودهم لا تقدر بثمن ويستحقون كل الثناء في يومهم العالمي، وقدّم تحية إكبار واعتراف للمهنة التمريضية، التي تمثل الركيزة الأساسية في النظام الصحي، وأعرب عن استمرار الهيئة في دعمها وتطويرها لتحقيق المزيد من التميز والتفوق في مجال الرعاية الصحية في مصر.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض والمشرف العام على التمريض بالهيئة العامة للرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة الهيئة وعضو مجلس الشيوخ، إلى التطور الكبير الذي شهدته منظومة التمريض في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، حيث أكدت على أنها أحدثت طفرة نوعية في هذا المجال، لا تقل عن أي مستوى متقدم وعالمي، كما أعربت عن تطلعها لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

وفي هذه المناسبة، وجهت الدكتورة كوثر محمود، خالص التهنئة والتقدير لجميع الممرضين والممرضات في يومهم العالمي، الذين يبذلون جهودًا مستمرة ومخلصة في خدمة المرضى، وأكدت أنهم ركائز الرعاية الصحية وشركاء لا غنى عنهم في بناء مجتمع صحي ومزدهر.

وجدير بالذكر أنه شهدت الاحتفالية، تكريم قيادات الصحة، ورؤساء هيئات الصحة، وممثلي الصحة العالمية واتحاد المستشفيات العربية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض وعضو مجلس الإدارة بالهيئة العامة للرعاية الصحية وعضو مجلس الشيوخ، لجهودها المتميزة في إحداث طفرة نوعية في منظومة التمريض على كافة المستويات.

كما تم تكريم شهداء التمريض، والكوادر التمريضية المتميزة، من مختلف قطاعات الصحة، ومنها تكريم الكوادر التمريضية بهيئة الرعاية الصحية، وجائزة التميز لكلًا من د. شیرین محمد سعد، المشرف علي تطوير خدماتنا التمريض بالهيئة، د. نانسي علاء الدين، المشرف علي معاهد رعاية الفنية للتمريض، أ. رامي العشري، عضو إدارة التمريض بالهيئة، أ. أدهم عكاشة، عضو إدارة التمريض بالهيئة، ومن أفرع هيئة الرعاية الصحية كل من، أ. ثريا خليل، أ. أشرف عبدالرحمن، أ. محمد سعيد، أ. أحمد ماهر، أ. أحمد رزق، أ. مولر عاطف، أ. محمد رضا، أ. بسمة ماضي، أ. فتحي سيف النصر، أ. محمد السيد، أ. الإبراهيم صبري، أ. محمد بغدادي، أ. محمد فوزي.

وأيضًا جائزة التميز لفريق معاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وهم د. نانسي علاءالدين، قائد فريق العمل برئاسة الهيئة، د. أماني محمد عبدالعزيز، عضو إدارة التمريض برئاسة الهيئة، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية في فرع بورسعيد "د. غادة أحمد، د. أمل عبدالحليم، أ. رشا جمال"، والكوادر في فرع الأقصر "أ. سماح الصغير، أ. إيمان العدلي، أ. إبتسام سيد"، والكوادر في الإسماعيلية "أ. أسماء محمد، أ. عزة حسين".