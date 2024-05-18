القومي للمرأة يشارك في افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

شارك المجلس القومي للمرأة في إفتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة فى دورته الثانية بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية،و الذى يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

أعربت الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس ومقررة لجنة الفنون والآداب في كلمتها التى القتها نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، عن سعادتها بإنطلاق فعاليات الدورة الثانية للمهرجان والاحتفاء بعظيمات المسرح المصرى، من داخل دار الأوبرا المصرية، التى تعد أكبر صرح ثقافي في الوطن العربي وأفريقيا.

وأكدت الدكتورة على أن دعم المجلس ورعايته للمهرجان منذ انطلاقه يأتى باعتباره منصة دولية هامة تناقش قضايا المرأة في المسرح، وتجمع صانعات وصناع مسرح المرأة من مختلف دول العالم، مؤكدة أن المجلس سيواصل دعمه ورعايته للمهرجان وأهدافه التى تسعى لتمكين المرأة.

ووجهت الدكتورة رانيا يحيي خالص الشكر والتقدير الى جميع القائمات على المهرجان من سيدات مخرجات وكاتبات وصانعات مسرح على جهودهن الحثيثة لخروج المهرجان بهذه الصورة المشرفة.

وعلى هامش فعاليات المهرجان، أقام المجلس معرض "المصرية" الذى يتضمن عرض منتجات لسيدات دربهن المجلس، وقد لاقى المعرض اقبالا كبيرا من ضيوف المهرجان ، و أشادوا بجودة المنتجات وتنوعها وحرفية صنعها.

وتعد المنتجات المعروضة هى نتاج التدريبات التى نظمها المجلس للسيدات ضمن "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، ومشروع "معالجة الدوافع الإقتصادية للهجرة غير الشرعية" ،الذى ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.