أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي لتنس الطاولة يصعدون للدوري الممتاز

استطاع لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي لتنس الطاولة الصعود إلى الدوري الممتاز "ب" رجال، وذلك بعد تحقيق نتائج جيدة في الدورة المجمعة النهائية.

وقد حصل المشروع القومي على المركز الأول والميدالية الذهبية في الدورة المجمعة النهائية للعودة إلى الدوري الممتاز، حيث شارك بلاعبين صغار سنًا.

وفاز المشروع القومي في المباراة الأولى على العبور بنتيجة “3/0“، كما فاز في المباراة الثانية على بني مرقص بنتيجة “3/0“، وفاز في المباراة الثالثة على رع للألعاب الرياضية بنتيجة “3/2“، ثم الفوز على بنها بنتيجة “3/1“، والفوز على نادي 6 أكتوبر بنتيجة “3/0“.

وضمت قائمة لاعبي المشروع القومي كلًا من: “زياد حمادة عبد الراضي، أدهم ياسر جمال، ويوسف محمد عبد العظيم“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “هشام أبو حشيش وحمدي عراقي وإبراهيم جودة مديرين فنيين، وخالد حسن ومحمد جلال مدربين“.

ويعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أحد المشروعات الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدًا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.

وتستهدف وزارة الشباب والرياضة من أبطال وبطلات المشروع القومي تحقيق وحصد المزيد من الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.