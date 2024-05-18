تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت زوجها باستخدام بـ"سلاح ناري"

قررت محكمة جنايات بنها تأجيل محاكمة ربة منزل، التي اتهمت بقتل زوجها باستخدام سلاح ناري "فرد روسي"، وأطلقت عيارا ناريا على رأسه مما أدى إلى وفاته على الفور في دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو المقبل للاستعداد والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، وعزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة السر مينا عوض ميخائيل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 36287 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة أن المتهمة، ربة منزل، قتلت زوجها بخيت أحمد بخيت جمعة عمدًا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة قامت بالتخطيط والقرار بإزهاق روح المجني عليه، وأعدت لذلك الغرض سلاحًا ناريًا "فرد روسي"، وعندما حصلت عليه أطلقت صوبه عيارًا ناريًا قاصدة قتله وإزهاق روحه، مما أدى إلى وفاته وذلك وفقًا لتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات.

وفى سياق اخر فقد أجَّلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، محاكمة 13 شخصًا بتهمة القتل واستعراض القوة ببولاق الدكرور، لجلسة 20 مايو؛ للمرافعة.

كانت أحالت النيابة العامة بالجيزة، 13 متهمًا لمحكمة الجنائية بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل والشروع في القتل واستعراض القوة في بولاق الدكرور.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين الـ 13 استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد آخرين بقصد تخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة، وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة.

واقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا شقيقين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهما حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نجم عنها إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما.

كما شرعوا في قتل اثنين آخرين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف، وما أن ظفروا بهما حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية، حال تعدى الباقين عليهما بأسلحة بيضاء والتي نجم عنها اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.