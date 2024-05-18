المؤبد لعاطلين لاتهامهما بقتل ربة منزل

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المؤبد لعاطلين، لاتهامهم بقتل ربة منزل بعد الاعتداء عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" وأدوات "عصا ومفك"، وخنقها بحبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، وعزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين عاطلين قتلا - وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته - المجنى عليها مجهولة الأسم - عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد.

وأضاف أمر الإحالة، أنه على إثر مشادة بين المتهمين والمجنى عليها سالفة الذكر تناوبوا الاعتداء عليها ضربًا بسلاح أبيض " سكين " وأداتي اعتداء "عصى ومفك" بسائر جسدها، ثم والى المتهم الأول اعتدائه عليها بأن قام بخنقها بأداة اعتداء - حبل "، بنية إزهاق روحها، فأحدثوا إصابتها التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وإمعانًا منهم في التنكيل بجسد المجنى عليها قاموا بحلق شعرها وإلقاء مادة حارقة "حمض هيدروكلوريك" على جسدها على النحو المُبيَّن بالتحقيقات.

وفى سياق متصل أجَّلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، محاكمة 13 شخصًا بتهمة القتل واستعراض القوة ببولاق الدكرور، لجلسة 20 مايو؛ للمرافعة.

كانت أحالت النيابة العامة بالجيزة، 13 متهمًا لمحكمة الجنائية بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل والشروع في القتل واستعراض القوة في بولاق الدكرور.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين الـ 13 استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد آخرين بقصد تخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة، وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة.

واقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا شقيقين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهما حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نجم عنها إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما.

كما شرعوا في قتل اثنين آخرين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف، وما أن ظفروا بهما حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية، حال تعدى الباقين عليهما بأسلحة بيضاء والتي نجم عنها اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج