قناة السويس تُشارك في تدشين الاتحاد الدولي للتعليم المهني بجامعة بكين

بدعوة كريمة من جامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات - الشريك العلمي لجامعة قناة السويس في تأسيس الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية - شارك الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس في حفل تأسيس الإتحاد الدولي للتعليم المهني بجامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات.

ضم الوفد المرافق لرئيس الجامعة كلا من:- الدكتور حسن رجب أستاذ اللغة الصينية بجامعة قناة السويس ومدير معهد كونفوشيوس بالجامعة، والدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

وخلال حفل تدشين التحالف - ألقى الدكتور ناصر مندور كلمة عَبر فيها عن شكره لجامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات على دعوتها للمشاركة في هذا الحفل.

مؤكداً أن الجامعة تعتز بالتعاون المُثمر، والشراكة العلمية الفعالة مع الجانب الصيني وبالأخص جامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات.

مُعرباً عن اعتزازه وتقديره لمشاركة الجامعة كعضو مؤسس في هذا الإتحاد بعد أن شاركت 31 يناير الماضي في تأسيس الإتحاد الدولي للتعليم الرقمي.

مُشيراً إلى أن التحالف الدولي للتعليم والتدريب المهني هو منصة جديدة للتعاون في تطوير التعليم المهني بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم المهني عبر إبتكار أساليب جديدة في مجال التدريس تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتطوير جودة التعليم المهني من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر.