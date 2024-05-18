سرايا القدس تقصف عسقلان برشقة صاروخية وصافرات الإنذار تدوي

قصفت سرايا القدس مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية، ودكت مقرًا للقيادة والسيطرة شرق مخيم جباليا شمال القطاع بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ودوت صفارات الإنذار في عسقلان.

وقالت سرايا القدس، في بيان لها: قصفنا عسقلان المحتلة برشقة صاروخية رداً على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا، ودك رجال المقاومة مقراً للقيادة والسيطرة شرق مخيم جباليا شمال القطاع بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأضافت: قصفنا بوابل من قذائف الهاون "العيار الثقيل" جنود وآليات العدو المتوغلة في حي التنور شرق رفح.