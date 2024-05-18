الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي (فيديو وإنفوجراف)

شهدت وزارة التعاون الدولي، عددًا من الفعاليات خلال الأسبوع المنقضي، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر»

انعقدت الأسبوع الماضي فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر»، الذي تم تنظيمه خلال زيارة سيرجيو بيمنتا"، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، الكلمة الافتتاحية، كما شهدت توقيع اتفاق تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، وكذلك توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، بصفتها محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الدورة 33 من الاجتماعات السنوية للبنك بالعاصمة الأرمينية «يريفان»، تحت شعار «معًا نُعزز الأثر»، حيث تم اختيار الوزيرة، نائبًا لرئيس الاجتماعات، التي شهدت مناقشات متعددة حول استراتيجية البنك الجديدة، وانتخاب رئيسة البنك لفترة ثانية، وتوسيع أعمال البنك في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وشهدت الاجتماعات مشاركات وفعاليات مكثفة، حيث عقدت وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة تطورات الشراكة الاستراتيجية، والجهود المبذولة لدفع جهود التنمية، لاسيما في ضوء دخول العلاقات المصرية الأوروبية مرحلة جديدة بترفيع العلاقات خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر مارس الماضي. كما ألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة مصر في اجتماع مجلس المحافظين، وأعلنت فوز مصر بتنظيم نسخة 2027 من الاجتماعات. وفي ذات السياق عقدت «المشاط» اجتماعات مكثفة مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ونائب رئيس البنك الدولي، ووزراء رومانيا وممثلي المفوضية الأوروبية لمناقشة أوجه التعاون للفترة المقبلة.

الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية

وأعلنت وزارة التعاون الدولي، استضافة مصر الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، بالعاصمة الإدارية الجديدة في 22 مايو الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على دعم ومساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها التنموية، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز جهود التنمية في مختلف الدول العربية.

مسرعة أعمال التمويل المناخي

وشهدت وزيرة التعاون الدولي، تخريج 9 شركات ناشئة في إطار المرحة الثانية من مسرعة التمويل المناخي CFA، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين السفارة البريطانية في مصر، وحاضنة أعمال Flat6Labs، في إطار الشراكة الدولية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، والتي تستهدف توفير مساعدات فنية بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني لـ 10 دول لدعم الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي.



