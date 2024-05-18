نقابة الخدمات الإدارية تطلق أول دورة توعوية للمرأة العاملة

قرر مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر مخاطبة د. محمد مختار جمعه وزير الأوقاف بشان تنظيم واطلاق اول دورة دعوية للمرأة العاملة بكافة مواقع العمل ذات الصلة بتصنيف النقابة على ان تكون متخصصة فى نشر تعاليم الدين الصحيح من خلال واعظات الوزارة خريجى الاكادبمية الدولية للأوقاف باعتبار ذلك مشروع قومى واستثمار استراتيجى هادف نحو تحقيق معنى التنمية الشاملة فى ربوع الجمهورية الجدبدة.

وأكد " المهيرى ' ان ذلك يأتى فى اطار اهتمام التنظيم النقابى بدعم الانشطة التثقيفبة ذات البعد الدينى الصحيح بهدف منع تسلل أي أفكار مّضللة بين أفراد المجتمع العمالى خاصة أن المرأة ممثل جيد في التربية والتعليم وقادرة على صناعة طفل قويم من أجل مستقبل أفضل .

ثمنت المخاطبة اهتمام وزير الاوقاف بدور المرأة كواعظة التى تتفرد بها مصر بإشراكها في الأنشطة الدعوية خاصة فيما يتعلق بتجديد الخطاب الدبنى الذى يؤكد ان زيادة الولاء لقيم العمل والانتاج واحدا من الركائز الرئاسية التى ينادى بها الاسلام وهو هدف استراتيجى أقره دستور التنظيم النقابى وبعمل على نشره بصفته متفق ومنهج تعاليم الدين الاسلامى الصحيح .

وقال السيد العسبرى نائب رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية عن وجه بحرى ومن العاملين بوزارة الاوقاف أن مجلس ادارة النقابة يدعم ملف المرأة العاملة بمواقع العمل على مستوى ٢٧ محافظة بما يتوافق وتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا مستهدفا من بين ذلك تحصين العمل الدعوي المقدم للسيدات لنشر الوسطية مؤكدا أن العاملين بوزارة الاوقاف وعددهم نحو ٢٠٠ الف عضو تابعين لتصنيف نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية حريصون على التنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات لنشر تعاليم الدين الصحيح وفق استراتيجيات واليات عمل وزارة الاوقاف المنصوص عليها.