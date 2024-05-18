بالفيديو .. الكوربيه تكشف تفاصيل مثيرة في صراع المساهمين في شركة برايم القابضة

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع محمد جاب الله عضو مجلس إدارة شركة "رؤية أون لاين " لتداول الأوراق المالية:... ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن .. ... استثمار عوائد بيع الأصول في مشروعات سريعة العائد "عصا سحرية" لتعافي الاقتصاد

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة منها.... 14 برنامجا تدريبيا متخصصا لتأهيل المهنيين بالقطاع المالي غير المصرفي ...حيث أنه تنفيذا لقرار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره لبعض الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، يعمل معهد الهيئة الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة على تطوير البرامج التدريبية المهنية المتخصصة التي يقدمها المعهد بالإضافة إلى استحداث عدد 14 برنامج تدريبي جديد وذلك لمواكبة متطلبات القرار المشار إليه.

يستفيد من البرامج المشار إليها كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والبالغ عددها 540 شركة وليس فقط شركات السمسرة كما كان الحال قبل صدور القرار.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الارتقاء بكفاءة المهنيين كأساس لتطوير واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها الشركات العاملة في سوق رأس المال وحماية كافة المتعاملين، وكذلك التأكد من جدارة وملاءة العاملين للقيام بدورهم بما يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة.

كما تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد لقاء مع ممثلي عدد من شركات الوساطة وأمناء الحفظ للتشاور حول كيفية تعزيز قدراتهم في ممارسة الانشطة المتخصصة وعلى وجه التحديد نشاط الشراء الهامشي.

كما تحتوي الحلقة أيضا على تفاصيل مثيرة حول صراع المساهمين بشركة برايم القابضة تهدد إنجازات الهيكلة ...حيث تكشف "الوفد" الكواليس والتفاصيل الكاملة والمثيرة للصراع بين المساهمين بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية والتي دعت مجلس الإدارة إلى عقد جمعية عمومية لإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وذلك في 30 مايو الجاري 2024.

علمت "الوفد" أن سبب الصراع بين مساهمي الشركة ترجع إلى خلافات حول الخسائر السابقة، والتي حققتها الشركة على مدار 4 سنوات منذ عام2019، وحتى عام 2022.

كما علمت "الوفد" أن هذه الخلافات قد تطيح بالإنجازات التي تحققت في العام ونصف العام الماضيين و الذي ساهم فيها الاداء المتميز لمجلس الإدارة و سياسته التي انتهجها علي مستوي قطاعات الشركة، وكذلك حسن اداره المصروفات و مراكز السيولة رغم التحديات وإعادة الهيكلة الشاملة والمتكاملة للشركة.

كما نجحت الشركة في مواصلة أدائها المتميز خلال الربع الأول من العام المالي 2024 ، مسجلة أرباح مجمعة صافية متضمنة حقوق الأقلية بلغت 17.268 مليون جنية مصري مقارنة ب 196 ألف جنية للربع الأول من العام المالي 2023.

و طبقا للبيان الصادر من الشركه، والذي أعرب فيه حسن سمير فريد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي عن سعادته وتقديره للعاملين بالشركة وكذلك مجلس الإدارة الذي ساهم في استمرار ربحية الشركة منذ انتخابه في مايو 2023 متمنياً استمرار تطور نتائج الاعمال الفترة القادمة لما فيه صالح المساهمين والعاملين الأمر الذي يعود بالنفع على قطاع سوق المال المصري.

تتضمن الحلقة " أيضا " " " مؤسسات مالية تدرس مع "ايفولف" للاستثمار اطلاق صناديق استثمار في الفضة...حيث تدرس عدد من صناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول مع شركة إيفولف للاستثمار القابضة خلال الفترة القادمة إطلاق صندوق للاستثمار في الفضة.

قال الدكتور سامح الترجمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ايفولف للاستثمار" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن اثنين من صناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول ترغب في اطلاق صندوق للاستثمار في الفضة على غرار صندوق استثمار الدهب.

أضاف "الترجمان" أن تنوع الاستثمار في المعادن يعد أحد البدائل الاستثمارية التي تتيح للمواطنين فرصا استثمارية متنوعة، خاصة بعد التجربة الخاصة بتدشين صناديق الاستثمار في الذهب والتي ساهمت في استقطاب شريحة من المستثمرين للاهتمام بتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بسهولة.

أشار الترجمان إلى أن المؤتمر الذي نظمته شركة "ايفولف" للاستثمار مع مجلس الذهب العالمي مؤخرا حقق العديد من النجاحات والاشادة العالمية، في ظل اهتمام السوق المصري بهذا المنتج، حيث أن التجربة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وكذلك تسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم ، كما أن هذه الصناديق تمثل إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.

كما أشار إلى أن "إيفولف" على تواصل دائم مع الرقابة المالية والبورصة لطرح المزيد من المنتجات المتنوعة التي تصب في خدمة السوق...كان الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية قد أشار إلى أن عدد عملاء صندوقي الاستثمار في الذهب في مصر تجاوز 102 ألف عميلا.





كما يتضمن البرنامج... "ESTA" تبدأ سلسلة محاضرات نشر التحليل الفني وثقافة الاستثمار بالجامعات الخاصة...حيث أنه في إطار نشر علم التحليل الفني وثقافة الاستثمار بين طلاب الجامعات بدأت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين "ESTA" في إلقاء محاضرات حول مبادئ التحليل الفني واساسيات الاستثمار، إلطلاب كلية الأعمال بجامعة المنصورة الجديدة.

تعد المحاضرات بداية تعامل الجامعة مع الجمعية، وذلك قبل توقيع مذكرة التفاهم على إدراج التحليل الفني ضمن المواد الدراسية لكلية الأعمال في السنوات الدراسية الأربع.

قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المذكرة تتضمن أيضا إدراجها ضمن الدراسات العليا الماجستير المهني، وكذلك اشراف الجمعية على رسائل الماجستير والدكتوراه التي تتعلق بالتحليل الفني، بالإضافة إلى تنظيم مشاركة النشاط الطلابي المختصة بأسواق المال "نموذج محاكاة البورصة".

أضاف "يونس" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الجمعية تسعي إلى توسيع دائرة محاضراتها في الجامعات خلال الفترة القادمة، حيث تستهدف 3 جامعات خاصة من المنشأة حديثا، وذلك بما يتناسب، ويتماشى مع خطة واستراتيجية الدولة في تطوير التعليم الجامعي.

كانت الرقابة المالية قد اعتمدت مؤخرا شهادة دبلومة"CETA " كـأحد المتطلبات ترخيص المحلل الفني لأحد الوظائف الرئيسية في الأوراق المالية.

ويتضمن البرنامج الرؤية الفنية خلال الأسبوع ....حيث تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن تشهد مؤشرات السوق خلال الأسبوع الجاري نشاطا ملموسا مستهدفة مستويات سعرية، نتيجة وصول العديد من الأسهم إلى مستويات متدنية وتمثل فرصة للاقتناص.

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس30 مستوي 27000 نقطة، كما تتوقع أيضا أن تكون منطقة 26450 نقطة مستوي مقاومة، ومنطقة 25300 نقطة مستوي دعم.