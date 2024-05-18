وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة المنصورة

استقبل الدكتورشريف يوسف خاطررئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي ترأس لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة ريم عصام عبد الفتاح، بعنوان " استخدام الجمهور المصري لصفحات المؤثرين الرياضيين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته بمستوى التعصب الرياضي لديه " بحضور الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وعدد من الشخصيات الرياضية.



وأشاد الدكتورأشرف صبحي، في بداية كلمته بمنظومة البحث العلمى، والذي يُساهم في إثراء الحياة العلمية والعملية، مشيدًا بجامعة المنصورة، وتميزها على المستوى المحلى والدولى ودورها العلمي والبحثي باعتبارها منارة للعلم والمعرفة ونموذجًا مشرفًا بمحافظات الدلتا، وما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى، مؤكدا أن الجامعة تعد المركز العلمى لكل مراكز الشباب والرياضة التابعة للوزارة داخل المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف يوسف خاطر، على التعاون المثمر بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة وتم خلال اللقاء اطلاق مبادرة جامعة المنصورة " الدقهلية بلا أمية " والتعاون مع الوزارات المختلفة ( وزارة التربية والتعليم - وزارة الشباب والرياضة- الهيئة العامة لتعليم الكبار) يتم تنفيذ المبادرة خلال ثلاث سنوات للوصول الى أن تكون الدقهلية بلا أمية من خلال دور طلاب الجامعة في محو الأمية بكل قرية وتقوم المبادرة على استمرار تأهيل من تم محو أميتهم ومتابعتهم ورفع الجانب التعليمى و الثقافي والفكرى ونشر الوعى وزيادة الانتماء الوطنى وذلك من خلال توفير أماكن لتأهيل من تم محو أميتهم بمراكز الشباب والرياضة المنتشرة في كافة المراكز والقرى وبالتعاون مع الجهات التنفيذية والمعنية بالمبادرة.



وأشاد بأوجه التعاون ومنها اعلان تشغيل نادى جامعة المنصورة وهو أول نادى رياضى بالجامعات المصرية وكذلك التعاون في استضافة المنافسات والمسابقات الرياضية بما تمتلكه الجامعة من بنية ومقومات رياضية ممثلة في القرية الأولمبية.

وتضمنت لجنة المناقشة والحكم الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة رئيسًا ومناقشًا، الدكتورة حنان يوسف - أستاذ الاعلام بجامعة عين شمس وعميد كلية اللغة والاعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مشرفًا وعضوًا، الدكتورأحمد عثمان - أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بقسم الاعلام - كلية الآداب جامعة المنصورة مناقشا، وتم الاشادة بأهمية الرسالة فى دراسة تأثير وسائل التواصل الاجتماعى وعلاقته بمستوى التعصب الرياضي لدى الجمهور المصري وفى نهاية المناقشة تم منح الباحثة درجة الدكتوراه.