الشرقية: إحالة الطالب المتورط في تصوير ورقة امتحان اللغة العربية والملاحظين للتحقيق

رصدت غرفة العمليات المركزية المخصصة بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، طالب بإحدى اللجان الامتحانية، أثناء محاولته تصوير ورقة امتحان مادة اللغة العربية التي أدها الطلاب اليوم السبت في أولى امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وكذلك الملاحظين المتورطين في الواقعة، وقررت المديرية إحالة الطالب والملاحظين الى الشئون القانونية، لمخالفتهم القواعد والتعليمات المنظمة للامتحانات.

وقد تابع المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني دور مايو 2024 علي مستوى 795 لجنة، حيث أدى اليوم السبت 142 ألفا و934 طالب وطالبة، الامتحان في مادتي اللغة العربية والأملاء فترة أولى والتربية الدينية فترة ثانية، وتغيب عن الامتحان 1469 طالب وطالبة بنسبة حضور 98.98%.

وأوضح المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، وتتواصل بغرفة الفرعية بالإدارات التعليمية، مشيرا إلى أنها تعمل على تهيئة المناخ المناسب وإزالة المعوقات لأداء الامتحانات في هدوء ويسر، والتواصل الدائم مع رؤساء اللجان، وحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب، والغياب أولا بأول وسرعة التدخل حال حدوث أي معوقات تعوق سير انتظام الامتحانات.

وأوضح وكيل أول الوزارة، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات التي تتخذ لانتظام اعمال الامتحانات، مشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، لافتاً إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

تعليم الشرقية توجه بمرعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بمرعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب، مشددًا على توقيع الملاحظين على تكت اسم الطلاب بكراسة الإجابة، مشددا بأهمية الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم،، مع مرعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم، لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر

وأكد وكيل أول الوزارة، أنه اطمئن علي جميع اللجان وإنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب، مشدداً على عدم اصطحاب المحمول داخل للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب غدا الأحد الامتحان في مادة الجبر والاحصاء فترة اولي ومادة كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات فترة ثانية.