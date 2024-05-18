رئيس جامعة العريش يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أجرى الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024، وذلك في إطار حرصه الدائم على انتظام سير العملية التعليمية وضمان راحة الطلاب، ورافق الدكتور عبد المقصود عبد القادر سليمان، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وذلك من خلال المتابعة الدورية لسير العملية التعليمية، وضمان راحة الطلاب، مؤكداً على التزام الجامعة بتطبيق كافة المعايير الأكاديمية، ومتمنياً التوفيق لجميع الطلاب في الامتحانات.

هذا وقد أثنى الدكتور حسن الدمرداش، على جهود القائمين على أعمال الامتحانات، مشيدًا بتعاونهم وتفانيهم في توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.

رئيس جامعة العريش يستمع لملاحظات الطلاب



وتخللت الجولة زيارة رئيس جامعة العريش، لعدد من الكليات حيث كان في استقبال بكل كلية عميد الكلية ووكلاء الكلية، حيث التقى بالطلاب واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم.

وأعرب الطلاب عن تقديرهم لاهتمام الجامعة براحتهم وسير العملية الامتحانية..