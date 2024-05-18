رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ23 من الدوري المصري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 23 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

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وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة الاتحاد وسموحة :

توقيع غرامة مالية على المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري وقيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفي.

مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا :

إيقاف محمد ناجي جدو مدرب فريق بيراميدز لمدة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد للاعتراض على الحكم.



مباراة البنك الأهلي والمصري:

توقيع غرامة مالية على نادي البنك الأهلي وقيمتها 20 ألف جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق في بداية الشوط الثاني مما أدى إلى تأخر بدء الشوط