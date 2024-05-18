فيل فودين لاعب الموسم في الدوري الانجليزي

اختير نجم وسط مانشيستر سيتي ومنتخب انجلترا فيل فودين لاعب الموسم بالدوري الانجليزي الممتاز موسم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ متفوقا على زميله الترويجي ايرلينج هالاند و لاعب وسط أرسنال ديكلان رايس .

وكان نجم مانشيستر سيتي قد تم اختياره قبل حوالي شهر ضمن قائمة مختصرة تضم زميله ايرلينج هالاند مهاجم مانشيستر سيتي و ديكلان رايس نجم وسط أرسنال و زميله مارتن اوديجارد و لاعب تشيلسي كول بالمر ومهاجم نيوكاسل الكسندر ايزاك ومهاجم استون فيلا اولي وايتكينز إلى حانب مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك و تم اختيار فيل فودين اليوم كأفضل لاعب في الدوري الانجليزي.

وقال فيل فودين تعليقا على حصوله على اللقب : لا شك انه من دواعي الفخر والسرور الحصول على هذا اللقب التاريخي بالنسبة لي . من المعروف ان الدوري الأنجليزي الممتاز هو الدوري الاقوى على مستوى العالم ومن الرائع اختياري افضل لاعب في ظل تواجد مجموعة من افضل لاعبي العالم قدم كل متهم موسما استثنائيا مع ناديه .

وأضاف فيل فودين : سعيد للغاية بما قدمته من أداء هذا الموسم و ما قمت به من تسجيل لأهداف او صناعة أهداف لزملائي بالفريق واشكر الكل داخل نادي مانشيستر سيتي الإدارة والاجهزة الفنية وخاصة زملائي الاعبين الذين لولا مساعدتهم لي ما حققت اي شىء.

يذكر ان فبل فودين حصل ايضا على لقب افضل لاعب في الدوري الانجليزي وفقا لاستفتاء رابطة النقاد والكتاب الرياضيين .