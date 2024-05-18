الان NOW yalla shoot "بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الان NOW yalla shoot "بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ، عشاق النادي الأهلي ينتظرون بفارغ الصبر مباراة فريقهم أمام نادي الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024. تُقام المباراة على ملعب رادس في تونس، في تمام الساعة العاشرة مساء يوم السبت 18 مايو. هذا اللقاء المهم يمثل فرصة للأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب في القاهرة، ويسعى كل من الفريقين لتحقيق أفضل أداء لضمان التقدم في البطولة.

في ظل هذه الأجواء المترقبة، يبحث جماهير النادي الأهلي عن طرق مجانية لمتابعة المباراة المرتقبة. توجد عدة طرق يمكن للجماهير من خلالها مشاهدة المباراة دون تكبد أي تكاليف. أولاً، تعتمد الكثير من الجماهير على البث المباشر عبر الإنترنت، حيث توفر بعض المواقع الرياضية روابط بث مجانية للمباراة. يمكن البحث عن هذه المواقع من خلال محركات البحث أو متابعة صفحات التواصل الاجتماعي المخصصة لأخبار الأهلي والمباريات.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي على أون تايم سبورت الأرضية

يمكن لعشاق النادي الأهلي مشاهدة مباراة فريقهم أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على قناة أون تايم سبورت الأرضية، وذلك من خلال خطوات بسيطة لضبط القناة على التلفزيون. هذه المباراة المهمة تقام على ملعب رادس في تونس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت 18 مايو.



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لمشاهدة المباراة على قناة أون تايم سبورت الأرضية، اتبع الخطوات التالية:

فصل جهاز الريسيفر عن التلفزيون: بدايةً، يجب فصل جهاز الريسيفر المتصل بالتلفزيون.

تركيب إريال الاستقبال الأرضي: استبدل جهاز الريسيفر بـ«إريال الاستقبال الأرضي»، ثم قم بتوصيل الإريال بجهاز التلفزيون.

الدخول إلى إعدادات التلفزيون: بعد تركيب الإريال، استخدم جهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى إعدادات التلفزيون.

فتح قائمة القنوات: في قائمة الإعدادات، اختر قائمة القنوات للوصول إلى خيارات التوليف.

اختيار توليف إعداد القناة مباشرة: ضمن قائمة القنوات، ابحث عن خيار "توليف إعداد القناة مباشرة" واضغط عليه.

الضغط على توليف تلقائي: بعد الدخول إلى إعدادات التوليف، اختر "توليف تلقائي" لبدء البحث عن القنوات المتاحة.

البحث الرقمي الذاتي: في خيارات التوليف، اختر "البحث الرقمي الذاتي"، حيث سيبدأ التلفزيون في البحث عن القنوات الرقمية المتاحة.

إدخال تردد قناة أون تايم سبورت: بعد بدء عملية البحث، قم بإدخال تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية. التردد الرقمي هو «UHF32»، والتردد التماثلي هو «UHF9».

من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة، ستتمكن من ضبط قناة أون تايم سبورت الأرضية ومشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي مجانًا. هذا يتيح لعشاق النادي الأهلي متابعة فريقهم في هذه المباراة المهمة والمثيرة ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، حيث يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب قبل مباراة الإياب في القاهرة.

استماع المباراة عبر الراديو

يمكن متابعة مباراة الأهلي والترجي عبر إذاعة الشباب والرياضة، في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة التردد «10873» ومعامل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ:- 7/8.

متابعة المباراة عبر راديو أون تايم سبورت

وأثناء استخدام السيارة يمكن الاستماع إلى مباراة الأهلي والترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، عبر إذاعة راديو أون تايم سبورت، على تردد إف إم :93.7 MHz.

مشاهدة المباراة عبر الانترنت

ويمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت، من خلال بعض التطبيقات المجانية على جوجل بلاي، والتي تقوم بإذاعة مباراة الأهلي والترجي غدًا الساعة 10 مساءً.