92270 ألف طالب يؤدون الامتحانات في 437 لجنة بالشهادة الإعدادية بالغربية

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على متابعة أداء الطلاب في اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمدارس السنطة وذلك من خلال جولة رافقه خلالها المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية .

وتفقد المحافظ اللجان بمدرسة السنطة الإعدادية بنات و مدرسة بلال بن رباح الإعدادية بنين حيث تستقبل لجان المحافظة 92270 طالب، في 437 لجنة، وهي جملة أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية للنصف الثاني من العام الدراسي 2023 / 2024 .

وتابع المحافظ أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، مشيدا بانتظام اللجان و توفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

ووجه المحافظ للطلاب كلمات التشجيع، موجهاً رسالة لأبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى كعادة أبناء محافظة الغربية دائماً. كما اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

وخلال الجولة التقى المحافظ بأولياء أمور الطلاب ووجه لهم رسالة طمأنينة خلال التحاور معهم خارج مقار اللجان مؤكداً أن الامتحانات تسير على أكمل وجه، فتم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لضمان راحة الطلاب .

ووجه رحمي، بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه رؤساء المدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس والمعاهد على مستوى المحافظة .

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه بناء على توجيهات معالي الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور، طارق رحمي، محافظ الغربية، تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمبان التعليمية والكنترولات لتوفير، الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، مع ضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس، وخاصة دورات المياه، والتنسيق مع الوحدات المحلية، والأحياء ورؤساء المراكز والمدن، لتكثيف حملات النظافة خارج اللجان ومنع تواجد الباعة الجائلين في محيط المدارس، وإزالة كافة الإشغالات، والتنسيق مع مديريات الصحة والتأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية للتواجد خلال سير الامتحانات وحتى نهايتها، كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين عدم فصل التيار الكهربي أثناء أداء فترة الامتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة، إنه نحو ٨٨٦٨٢طالب وطالبة يؤدون الإمتحان في ٤١٢ لجنة لجنة اعدادية عامة، ونحو ٣٥٨٨ طالب وطالبة يؤدون الإمتحان في ٢٥ لجنة اعدادية مهنية، وذلك بأجمالي ٩٢٢٧٠ طالب وطالبة يؤدون الامتحان في ٤٣٧ لجنة إعدادية ، وأن كافة لجان الامتحانات بالإدارات التعليمية العشر على استعداد تام لاستقبال جميع الطلاب لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم عقد اجتماعات متتالية مع السادة مديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم، للتأكد من تنفيذ وتفعيل كافة الضوابط المقررة خلال اعمال الامتحانات.

وأكد حسن، أنه تم التأكيد على السادة واضعي الأسئلة بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ، وتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري رقم 14 بتاريخ 9/4/2016 مضيفاً أنه تم تنظيم المراجعات النهائية المجانية للمرحلة الإعدادية علي مستوى الادارات التعليمية العشر .