نهائى أفريقيا.. بعثة الأهلي تغادر تونس عقب مباراة الترجي مباشرة

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، تونس عقب لقاء الترجي الرياضي التونسي مباشرة.

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وتقرر مغادرة بعثة الأهلي عقب انتهاء مواجهة الترجي حيث سيتم التوجه من ملعب المباراة إلى مطار قرطاج تونس الدولي، ومن ثم استقلال الطائرة والعودة إلى القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء اليوم السبت في ذهاب الدور النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تقام في الثامنة مساءً بتوقيت تونس ـ العاشرة مساءً على استاد حمادي العقربي الأوليمبي برادس.