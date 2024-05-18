السبت 18 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نهائى أفريقيا.. بعثة الأهلي تغادر تونس عقب مباراة الترجي مباشرة

الأهلى
الأهلى

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، تونس عقب لقاء الترجي الرياضي التونسي مباشرة.

إقرأ أيضًا..

txt

مران خفيف للاعبي الأهلي في فندق الإقامة استعدادًا لموقعة الترجي


وتقرر مغادرة بعثة الأهلي عقب انتهاء مواجهة الترجي حيث سيتم التوجه من ملعب المباراة إلى مطار قرطاج تونس الدولي، ومن ثم استقلال الطائرة والعودة إلى القاهرة.
ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء اليوم السبت في ذهاب الدور النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تقام في الثامنة مساءً بتوقيت تونس ـ العاشرة مساءً على استاد حمادي العقربي الأوليمبي برادس.

مواد متعلقة

أزمة في لجنة اختيار مدرب تونس الجديد

درة زروق تطل بالدانتيل كالزهرة في البستان

جالية العالم العربي في إيطاليا ونقابة الأطباء توقع بروتوكول تعاون دولي مع تونس

مشاهدة مباراة تونس وجنوب إفريقيا يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس إفريقيا

قاصران يلقيان حتفهما بعد 8 ساعات داخل حاوية تبريد

لأول مرة.. آمال مثلوثي تحيي حفلا غنائيا في الأهرامات وتحتفل بألبومها الجديد

درة زروق تطل بنعومة الأسود

الرئيس التونسي يؤكد عمق العلاقات وروابط التعاون مع كوريا الجنوبية
الجريدة الورقية