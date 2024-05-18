وزيرا خارجية أمريكا وكوريا الجنوبية يبحثان هاتفيا التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، هاتفيا، مع نظيره الكوري الجنوبي تشو تاي سبل التعاون بشأن التحديات الأمنية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية في أعقاب انتهاء ولاية لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن كانت معنية برصد تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج بسبب فيتو روسي حول تمديد ولايتها.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان، اليوم السبت أن الوزيرين شددا، خلال الاتصال الهاتفي، على التحالف القوي بين البلدين وأهمية التعاون الثنائي الوثيق في القضايا العالمية، ولتعزيز السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.

ومن جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الكورية، بحسب هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، أن وزير الخارجية الكوري الجنوبي اطلع نظيره الأمريكي على نتائج زيارته الأخيرة إلى الصين، وكذا التعاون مع الصين واليابان والوضع في شبه الجزيرة الكورية.

العاملون بجامعة كاليفورنيا يعلنون الإضراب دفاعًا عن حق الاحتجاج من أجل فلسطين

صوت 48 ألف عامل، في 10 جامعات تابعة لـ "نظام جامعة كاليفورنيا" ومختبر لورانس بيركلي الوطني في ولاية كاليفورنيا، لصالح البدء في الإضراب دفاعا عن حق الاحتجاج من أجل فلسطين.

يأتي ذلك بعد حملات الاعتقال والاعتداءات على الطلبة في الخيام، الذين يطالبون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، بعد فشل إدارة الجامعة في معالجة الشكاوى المتعلقة بشأن التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

واعتبر نشطاء، أن تصويت نقابة العاملين في الجامعة على البدء في الإضراب يوم الاثنين المقبل، يشكل قرارا تاريخيا قد يدفع بالنقابات في جامعات أخرى واتحادات عمالية للإضراب دفاعا عن حق الطلبة في الاحتجاج من أجل القضية الفلسطينية.

ويأتي إعلان الإضراب بعد يومين من تصويت العاملين الأكاديميين في جامعة كاليفورنيا، حيث اعتبرت النقابة أن ذلك جاء بعد تغيير النظام الجامعي السياسات المتعلقة بحرية التعبير والتمييز في الخطابات المؤيدة للفلسطينيين، والسماح بهجمات على المتظاهرين أثناء اعتصامهم.

وفي السياق، انضمت مدارس ثانوية في ولاية ويسكانسين، سبقتها مدارس في ولاية الينوي للاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية، عبر الخروج من الغرف الصفية بعد الحصة الثانية أو الثالثة، وتنظيم مسيرات داخل المدارس للمطالبة بوقف العدوان على غزة.