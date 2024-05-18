سعر الحديد والأسمنت بتعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية

أسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت.. شهدت أسعار الحديد والاسمنت خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية ومن أرض المصنع، استقرارًا ملحوظًا، وذلك بعد تراجع سعر طن حديد الاستثماري أمس الجمعة بمقدار 194.89 جنيهًا، وسجل سعر أسمنت السويدي نحو 2100 جنيهًا للطن، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتعتبر متابعة أسعار مواد البناء من المعلومات الهامة التي يتابعها الكثير من المهتمين بقطاع البناء والعقارات، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف المشاريع العقارية، ويعيش سوق مستلزمات البناء في مصر حالة من عدم الاستقرار نظرا للتأثر بسعر العملة داخل البنوك المصرية بالاضافة الى حركة العرض والطلب، والان من خلال موقعنا NNI مصر ننشر لكم اخر سعر طن الحديد في مصر.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح والاسمنت خلال تعاملات اليوم السبت في مصر، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في مصر

سعر الحديد اليوم في مصر حديد عز

تظهر البيانات أن سعر الحديد اليوم في مصر حديد عز بلغ 42138.64 جنيه، مما يعكس ارتفاع الطلب على هذا النوع من الحديد المعروف بجودته العالية ومن بين الأعلى في السوق.

سعر الحديد اليوم في مصر

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 40345.65 جنيه.

حديد بشاي: 41000 جنيه للطن

حديد السويس للصلب: 39000 جنيه للطن

حديد المصريين: 41000 جنيه للطن

حديد الكومي: 38000 جنيه للطن

حديد العشري: 37500 جنيه للطن

مصر ستيل: 38000 جنيه للطن

حديد بيانكو: 38000 جنيه للطن

حديد الجارحي: 39000 جنيه للطن

حديد الداخلية: 42000 جنيه للطن

حديد الجيوشي: 39000 جنيه للطن

أسعار الاسمنت اليوم في الأسواق

لم يقتصر الاستقرار على الحديد فحسب، بل شمل أيضًا أسعار الأسمنت، حيث بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي 2251.02 جنيه، وفيما يلي تفاصيل أسعار بعض الأنواع الأخرى:

أسمنت السويدي: 2100 جنيهًا للطن

أسمنت المصريين: 2060 جنيهًا للطن

أسمنت السويس: 2000 جنيهًا للطن

أسمنت النصر: 1920 جنيهًا للطن

أسمنت المخصوص: 1970 جنيهًا للطن

أسمنت العسكري: 1950 جنيهًا للطن

أسمنت حلون: 1980 جنيهًا للطن

أسمنت جنوب الوادي: 1940 جنيهًا للطن