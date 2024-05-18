جوميز: الزمالك أكبر من نهضة بركان ونسعي لقلب النتيجة لصالحنا

أكد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة نهضة بركان صعبة جداً، وفريق نهضة بركان منافس قوي.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" شيكابالا خارج قائمة لقاء الغد للإصابة، وكلا الفريقين وصلا للنهائي من قبل، ونستطيع أن نقول أن المباراة حوالي 180 دقيقة والآن نحن بين الشوطين وأمامنا 90 دقيقة في لقاء الغد بمثابة الشوط الثاني".

وتابع :" نعلم أن الزمالك أكبر من نهضة بركان وجميع المشجعين يعلمون ذلك، ونتطلع لقلب النتيجة لمصلحة الفريق من أجل تحقيق الفوز".

وقال جوميز :" لا أقول أن نهضة بركان فريق سيئ ولكني أقول أن الزمالك كنادي أكبر من نهضة بركان ولا أريد تحريف إجابتي".

وأضاف :" نريد مباراة عادلة غداً، وسنبذل قصارى جهدنا في اللقاء من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير".

في سياق متصل أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها في الثامنة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي ، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض، والشورت الأبيض" .

وفي نفس الوقت سيرتدي حارس مرمى فريق الزمالك زيه باللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي فريق نهضة بركان زيه المكون من القميص البرتقالي والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق المغربي زيه باللون الأزرق.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك كلا من، عبد الواحد السيد مدير الكرة وعمرو أبو العز المدير الإداري والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين وسعد عابدين إداري الفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي نادي نهضة بركان المغربي و طاقم التحكيم الملكف بإدارة اللقاء.