كوثر محمود: التمريض يقدم تضحيات غير مشروطة لإنقاذ حياة المرضي

خلال الاحتفال باليوم العالمى للتمريض..



تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، لجموع أفراد هيئة التمريض بجمهورية مصر العربية بالشكر والتقدير على ما يقدموه من جهد وعطاء و تفانی و تضحيات غير مشروطة لإنقاذ حياة المرضي، حيث يتم انقاذ الاف الأرواح يوميا و يتم محو دموع وأحزان وألام المريض و ذويه ليحل محلها دموع الفرح و السعادة، فالتمريض يستطيع أن يرسم البسمة.

وأضافت خلال كلمتها بالإحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للتمريض، أن البطولة تكمن في القلب و ليست في القوة البدنية، وتابعت: فلولا جهودكم وعملكم ساعات طويلة وتعرضكم لأخطار المهنة لطالما ساءت الأمور الصحية للمواطنين، كلمات الشكر لن توافيكم حقوقكم ومهما قصصنا من بطولات لكم لن نوافيكم حقوقكم.

ووصفت الدكتورة كوثر محمود التمريض بالقلوب النقية التي تبذل الغالي والنفيث من أجل الآخرين، كما إن التمريض قام وسيقوم بأدوار عديدة منها حماية المجتمع و الحد من انتشار الامراض من خلال نشر الوعى الصحى و المشاركة في المبادرات الرئاسية وعلاج المرضي في مختلف المجالات و التخصصات.

ووجهت الشكر القيادات السياسية على الدعم الدائم والملحوظ الأفراد هيئة التمريض بمصر، وقدمت الشكر للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ممثلا عن رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وخلال المؤتمر، وجهت الدكتورة كوثر محمود عدد من الرسائل لشركاء النجاح، أولهم الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ دعمت التمريض و منتظرين المزيد من الدعم المالي لما يقوم به التمريض من جهد.

كما طالبت من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشغل التمريض بالوظائف القيادية أسوة بالاطباء و الاسنان والصيادلة - تعزيز بيئة العمل من خلال توفير سكن مناسب - حضانة - وجبات مناسبة.

وبدوره نقل الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأطقم التمريض، لافتًا إلى أن الرئيس يكن الاعزاز والتقدير لكافة الأطقم الطبية والتمريضية.

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن التمريض هو أقرب شخص للمريض، وبالرغم من الاتجاة لتشخيص الأمراض عن طريق قراءة الأشعة والتحاليل باستخدام الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحديثة، إلا أنه لا يغنى عن دور التمريض وذلك حتى الأن.

وأشار إلى جهود التمريض خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى رعاية المصابين والجرحى المصابين القادمين من غزة والذين يتلقون الخدمة من خلال 150 مستشفى تقريبًا، مؤكدًا إنه بشهادة الفلسطينين التمريض هو من هون على المصابين وذويهم وكانوا جزءًا من العلاج النفسي للمرضى.

وقال إن الوزارة تعمل علي الارتقاء بالثقافة والوعي، لافتًا إلى أنه تم تدريب 14 الف ممرض وممرضة، موجهًا التحية لكل أطقم التمريض وتحقيق كافة أمنياتكم.

وبدوره قال الدكتور على أبو قرين عضو المجلس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، نحن فخورين أن نكون شريك فى القطاع الصحى مثنيًا على جهود مصر فى الصحة وعلى رأسها حملة ١٠٠ مليون صحة، وتابع قائلًا: " من حقكم إن تفتخروا بجهود مصر فى مجال الصحة".

وهنأ الدكتور نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، كافة أطقم التمريض باليوم العالمى للتمريض، مشيدًا بدور مصر فى مجال الصحة، مؤكدًا على أهمية دور التمريض فى مناطق النزاعات.

وقال الدكتور محمود صديق نائب عن رئيس جامعة الازهر وممثلًا عن شيخ الازهر، إن 80% من الخدمات الطبية يقدمها التمريض و 20% يقدمها الأطباء، ولذلك نجد أن التمريض هو الجندى المجهول الحقيقى

وأضاف أن مصر قامت بدور جبار خلال جائحة فيروس كورونا وضربت نموذج يحتذى به فى كافة دول العالم، فالطب فى مصر يعود إلى الفراعنة.

وبدوره وجه الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عدد من الرسائل تزامنًا مع اليوم العالمى للتمريض، أبرزها أن يكون ذلك اليوم تحت رعاية رئيس الجمهورية ويحضره كل قامات الصحة فى مصر للتأكد على أهمية دور التمريض.

وأكد أن دور التمريض هو العامل الأهم فى تقييم مستوى الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن 65% من معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يقع عاتق تنفيذها على هيئة التمريض.

وجه الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية التحية لاطقم التمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، لافتًا إلى أن التمريض المصرى هو العمود الفقري للمنظومة الصحية.

ولفت إلى أن أبرز جهود الهيئة المقدمة للتمريض، هو زيادة الأجور لاطقم التمريض لتصل إلى ١٧ ألف جنيه، بالإضافة إلى الدعم المعنوي للأطقم الطبية.

أكد الدكتور على مهران على أهمية دور التمريض فى المنظومة الصحية، وتابع قائلًا: "رأينا تضحيات خلال فترة كورونا والرعاية الفائقة للقادمين من قطاع غزة"، مؤكدًا أن مستقبل التمريض فى مصر لائق وراقى.

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، نعمل بشكل جيد مع الحكومة والنقابات لإصدار قانون المسئولية الطبية للحفاظ على حقوق المريض والاطقم الطبية وتحديد عقوبات الاعتداء على المستشفيات، مؤكدًا إنه سيتم إصداره قريبًا.

يذكر إنه شارك فى المؤتمر منظمة الصحة العالمية، واتحاد المستشفيات العربية، مؤسسة الباقيات الصالحات، الأكاديمية العسكرية، المؤسسة العلاجية، ممثلين عن شيخ الأزهر والبابا تواضروس، وعدد من القيادات الصحية والتمريضية، وعمداء التمريض، ورؤساء قطاعات التمريض فى المحافظات.