الإحصاء: 181 حادثة قطارات عام 2023.. و53 متوفيا و51 مصابا

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هذا العام شهد انخفاضًا ملحوظًا في كل من عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، بينما شهدت حوادث القطارات انخفاضًا هائلًا في عدد الحوادث.

وفيما يتعلق بحــوادث القــطارات (مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) فقد سجلت 181 حـادثة عـــام 2023 مــقابل 831 عام 2022 بنسبة انخفاض 78.2%.

وبـــلغ أعلى عدد حوادث قطــارات (مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) علي مستــوى المناطق في منـطقة (الوسطى) بـ45 حادثة، و اقل عدد في منطقة (شرق دلتا) بلـغ 20 حادثة .

وبلغ عدد المتوفــين في حوادث القطارات(مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) 53 متوفيا عام 2023 بينما بلغ عدد المصابين51 مصابا عام 2023، وبـــلغ عدد المتوفــــين في حوادث القطـــــارات (حوادث الأشخاص) 636 متوفيا عام2023 بينما بلغ عدد المصابين 398 مصابا عام 2023.

كما بـــلغ عدد المتوفـين في حوادث القطـارات (حوادث العاملين بالهيئة) 5 متوفين عام 2023 بينما بلغ عدد المصابين 237 مصابا عام 2023، وبلـغ مـعدل حـوادث القطارات عام 2023 بالنسبة للـعـدد التقديري للسكان في منتصف الـعام 0.02(حـادثة /10000نسمة)، بـيـنما بلـغ معـدل الحـوادث بالنسبة لـعدد ركاب القطارات 0.7(حـادثة/ مـليون راكـب) .

وبــلغ معدل قســوة حـــوادث القطـــارات 103.9 (متوفي / 100 مصــاب) عام 2023 بينما كـان 120.4 (متوفي / 100 مصاب) متوفى عام 2022 .