13 دولة مشاركة في بطولة البحر المتوسط لألعاب القوى

قال برنارد سلام رئيس اتحاد البحرالمتوسط لألعاب القوى، إن عدد من الدول اعتذرت عن المشاركة في بطولة البحر المتوسط والمقامة حاليا بمدينة الإسماعيلية بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية بقطاع غزة .

وأكد أن الدول التي اعتذرت عن المشاركة اسبانيا وإيطاليا تخوفا من الاحداث فيما اعتذرت دول شمال إفريقيا ومنها الجزائر عن المشاركة ظنا منها مشاركة إسرائيل في البطولة .

وقال برنارد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم للأعلان عن تفاصيل البطولة ان لكل لاعب حق في التعبير عن رأيه السياسي لكنه يظن أن الرياضة أشمل واعم واكبر من اي خلافات سياسية.

ويشارك في البطولة نحو 130 لاعب ممثلين عن12 دولة بالإضافة لمصر وتقام فاعليات البطولة على استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية. ويشارك في البطولة مصر - البوسنة والهرسك – لبنان - سان مارينو - كوسوفو - مالطا - فرنسا - البرتغال - سلوفانيا - اليونان - تركيا - كرواتيا - قبرص.

وقال مجدي عبد البديع عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لالعاب القوى ان مصر بنحو 40 لاعب ولاعبة في البطولة في مختلف المسابقات القائمة .وتقام ضمن فاعليات البطولة نحو 21 مسابقة للرجال و20 مسابقة للسيدات.

وقال سيف الله شاهين نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى أن مصر دولة متميزة ومناخ مهيء لإقامة البطولات الرياضية العالمية.واكد أن مصر اول دولة احتضنت هذه البطولة سنة ١٩٥٠.

ووافق الاتحاد الدولي على ضم البنات مع البنين في بعض المسابقات بسبب قلة أعداد الفرق المشاركة .