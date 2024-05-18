تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي.. ثلاثي بالهجوم

أستقر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، علي التشكيل الذي سيخوض به الصدام الكروي المرتقب مساء اليوم السبت، أمام نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق.

الهجوم: حسين الشحات ووسام أبو علي وبيرسي تاو.

وتقام مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 6 وهي القناة الناقلة لمباراة الأهلى على النايل سات في دورى أبطال إفريقيا 2024 كما يلي:

واختارت القناة معلق مصري وآخر تونسي للتعليق الصوتي علي مباراة اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما يلي:

المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور نصف النهائي.

كما تخطى الترجي التونسي عقبة العملاق الجنوب إفريقي صن داونز، بهدفين دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.