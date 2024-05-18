ختام فعاليات القافلة المائية بقرية المعالي في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الهام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى قيام الإدارة العامة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم قافلة مائية للأهالي بقرية المعالي التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها، لافتاً إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن القافلة المائية تضمنت تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة بالإضافة إلى تواجد سياره خدمه العملاء لتقديم عدد من الخدمات الخاصه بالشركة للاهالي وكبار السن وذوي القدرات والهمم وتنظيم العاب ترفيهيه استهدفت 400 طفل وطفلة من مختلف الأعمار السنيه بمركز الشباب بجانب مراجعه أغطية المطابق وتطهير الخزانات وتقديم خدمات الكسح وغسيل الشبكات ورفع عينات مياه عشوائية لتحليلها والتأكد من جودة مياه الشرب وكذلك حصر شكاوي العملاء واستفساراتهم لسرعة حلها وإيجاد حلول عاجله لها.

يذكر أن المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، قد تابع سير العمل بجميع المحطات، وتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد المهندس عامر أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، محطتي مياه بني شبل المرشحة بمركز الزقازيق ومحطة مياه الزقازيق المرشحة.

وتم خلال الجولة التفقدية، مراجعة خطط الغسيل والصيانة الدورية للشبكات والصيانة الدورية للمحابس للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة.

وشدد عامر أن الشركة تولي إهتماماً كبيراً برفع كفاءة المحطات، وتطوير كفاءتها الآدائية، وذلك وفقا للخطة السنوية الموضوعة للإحلال والتجديد بهدف الحفاظ على الإستثمارات التى تضخها الدولة فى هذا القطاع الحيوي، وصولاً لتقديم أفضل خدمة للمواطنين في أفضل صورة ممكنة، وحل أي مشكلات تطرأ في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتأثر الخدمة لدى المواطنين، خاصة أننا في فصل الصيف، والذي يشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك.

وفي سياق متصل، تسلم المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، شهادات اعتماد خطط سلامة ومأموينة المياه وتداول الصرف الصحي، حيث حصلت الشركة على اعتماد عدد 6 شهادات للمأمونية، وهم 4 محطات معالجة صرف صح «قنتير مركز فاقوس، والقرين مركز أبو حماد، وأبو متنا مركز ديرب نجم، ومشتول السوق مركز مشتول السوق».

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامه للمأمونية بالشركة القابضة، ليصل بذلك إجمالي عدد الخطط المعتمدة لمأموينة تداول الصرف الصحي بالشركة لعدد 9 محطات حتى العام السابق 2023، لتكون بذلك الشركة أولى الشركات التابعة في مجال إعداد خطط مأموينة تداول الصرف الصحي بأكبر عدد خطط معتمدة، وايضا تطبيق الاجراءات التصحيحية الناتجة عن هذه الخطط في إطارها الزمني المحدد.

وفي السياق ذاته، حصلت الشركة على اعتماد عدد 2 خطة لمأمونية المياه، وهما: محطة مياه ههيا المرشحه بمركز ههيا، ومحطة مياه طاروط بمركز الزقازيق.

وأثنى المهندس عامر أبو حلاوة ، رئيس مجلس إدارة الشركة، علي المجهود المقدم من قبل الإدارة العامه للمأموينة للوصول لهذا التقيم، وتقدم الشركة في المكانة المتميز، مشيرا إلى أن الشركة تواصل تقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات والسير وفق خطط منهجية مدروسة لكل إدارات وقطاعات الشركة للوصول بالشركة للامام.

وهنأ رئيس الشركة، رئيس قطاع المعامل والجودة ومديري الإدارات بالمأموينة وفريق العمل على هذا النجاح، مطالبا باستمرار العمل الجاد، وعدم التراخي في انجاز المهام المطلوبة، والبقاء دائما في المقدمة.