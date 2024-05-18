الكيلو ب93 جنيها.. إرتفاع أسعار الدواجن البيضاء بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم السبت الموافق 18 مايو، إرتفاعا طفيفا في أسعار الدواجن البيضاء واستقرار أسعار اللحوم الحمراء لدى الجزارين.

وكانت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة قد شهدت إرتفاعا طفيفا في الأسعار صباح اليوم السبت بعد وصول سعر التنفيذ إلى 83 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 360 إلى 380 جنيها للبتلو، واستجاب عدد من الجزارين لمبادرات تخفيض الأسعار حيث تراوح الكيلو من 320 الى 340 جنيها.

إرتفاع أسعار الدواجن البيضاء والكيلو ب93 جنيها في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 93 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 10 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 88 جنيه والساسو 105 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 120 جنيها، وسجل كيلو الرومي 115 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 115 جنيها والبط المولار بمبلغ 95 جنيها والبط البيور والفرنساوي 88 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 195 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 95 جنيها وبدون العظم بمبلغ 100 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 77 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 75 جنيها والهياكل 50 جنيها والأجنحة 55 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 90 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب95 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 130 جنيها.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إنخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية الا أن أسعار الدواجن عاودت الارتفاع مرة أخرى، بعكس أسعار اللحوم الحمراء التي انخفضت مع إنخفاض أسعار الأعلاف، وكذلك بعد إنخفاض أسعار اللحوم القائم في أسواق الماشية التي تراوحت بين 160 ، 170 جنيها للكيلو.

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، اليوم السبت عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ لجان التقصي النشط لمرض انفلونزا الطيور وخاصة في القرى المحيطة ببحيرة قارون والتي تشهد موسم الطيور المهاجرة، وتشهد تلك اللجان تحصين الطيور بالمنازل والأسواق.