ارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية لسهولة اللغة العربية

أدى اليوم السبت طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية امتحان اللغة العربية وسط حالة من الفرحة والارتياح لسهولة الأسئلة.

وأعرب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، عن ارتياحهم لسهولة امتحان مادة اللغة العربية في أول يوم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وقالت رزان فهمى طالبة بالصف الثالث الإعدادي، إن الامتحان جاء سهلا دون وجود جزيئات صعبة وكان أسهل من النماذج التي تم التدريب عليها قبل الامتحان.

واضافت جنا عاطف طالبة بالصف الثالث الإعدادي، أن الامتحان جاء مباشر، ولفت خالد محمد، إلى أن الإمتحان بصفة عامة فى مستوى الطالب المتوسط عدا بعض التركات فى النحو .

وإنطلقت بالدقهلية اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العام الدراسى 2024، وإستقبلت ٥٩٣ لجنه امتحانية عام ومهنى على مستوى محافظة الدقهلية الطلاب منذ التاسعة صباحا الطلاب لأداء امتحان اللغة العربية.

وأعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان جميع المدارس بالمحافظة مستعدة لإستقبال ١٠٩ الف ٩٩١ طالب وطالبة من الطلاب لأداء امتحانات الدور الثانى لإمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام الدراسى وسط إجراءات احترازية من التعقيم والتطهير للمدارس بنطاق المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة انه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الأمتحانات على مدار 24 ساعة وتشكيل غرفة عمليات بكل ديوان إدارة تعليمية لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فوراً.

وأكد وكيل الوزارة على إتخاذ كافة الإجراءات الصارمة اللازمة لمنع الغش بكافة سبله ومنع دخول الهواتف المحمولة مع الطلاب والملاحظين وسيتم التأكد من عدم حيازة الطلاب للهواتف قبل دخولهم وأثناء تواجدهم باللجان، مشيرا أن تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية للتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقي وتذليل المشكلات التى من شأنها تعرقل سير الامتحانات وأضاف انه تم عقد بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين اللجان والاوراق الامتحانية ومع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنه امتحانية.