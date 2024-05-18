الأمن يكثف جهوده لحل لغز سرقة منظومة التموين بغرب الإسكندرية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، جهودها لكشف لغز سرقة مكتب تموين العجمى النموذجي، والذي تم سرقة كافة محتوياته كاملا من المكتب الواقع بشارع المكس طريق الدخيلة غرب المدينة.

كان قسم شرطة الدخيلة قد تلقى بلاغا من مسئولي التموين يفيد باكتشافهم سرقة محتويات مكتب تموين العجمي بما فيها من بينها أجهزة كمبيوتر المنظومة والتي تؤدي للوصول إلى كافة مشتركي المنظومة التموينية وبياناتك وغيرها من المحتويات، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير من متحصلات المعونة، وبطاقات تموينية تخص عدد من المواطنين مما تسبب في أزمة لهم بعد واقعة السرقة.



جرى إخطار النيابة العامة التى تواصلت التحقيق تم ، تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي وقسم الدخيلة للوصول إلى الجناة ومعرفة دوافعهم،

الجدير بالذكر أنه سبق وجرى تحطيم لافتة المكتب الخارجية ومحاولة سرقة المكتب وجرى تحرير محضر بذلك.

كانت قد شنت إدارة تموين وسط بمحافظة الاسكندرية برئاسة الدكتور عبدالله عثمان مدير الإدارة واشراف أحمد على رئيس الرقابة وعادل عبدالحكيم حملة تموينية على منافذ مشروع جمعيتى والتى أسفرت عن ضبط أحد فروع جمعيتى لقيامه بالتصرف فى حصة تموينية وهى عدد 160 زجاجة زيت تموينى، وعدد 70 كجم سكر تموينى، و تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفه