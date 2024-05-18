طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة يؤدون امتحان مادة الهندسة

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة، امتحان مادتي الهندسة خلال الفترة من الساعة 9.00 صباحا وحتى الساعة 11.00 صباحا، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 11.30 صباحا وحتى 12.30 ظهرًا.

وجاء مادة الهندسة في متناول الطالب المتوسط مع وجود بعض الاسئلة للطلاب المميزين ولكن في مجموعها جاء في متناول الطلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة البحيرة في يومها الثالث، حيث انتظم من صباح اليوم وصول أوراق الأسئلة والاجابة وكذا انتظام دخول الطلاب واستقرار العمل وفتح اللجان في مواعيدها المقررة، لافتًا إلى الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لسير الامتحانات من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية بالبحيرة يبلغ 115 ألف و139 طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.

توفير الجو المناسب للطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر

وأوضح وكيل الوزارة، على توفير الجو المناسب للطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر، وأن هناك تنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور، كما سبق الامتحانات رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية. وشدد على الالتزام بالتعليمات التالية: -

الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات

التنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة.

مواجهه كافة أساليب الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والاجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين.