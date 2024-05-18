السبت 18 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المتحدة للرياضة تنظم احتفالية نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا

تواصل الشركة المتحدة للرياضة نجاحاتها وتقديم خدماتها في الأحداث الرياضية المختلفة، وتنظم احتفالية نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، وكذلك نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية، والمقرر اقامتهما يومي 19 و25 مايو الجاري.

إقرأ أيضًا..

txt

الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيًا اليوم للحديث عن مباراة إياب نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان


وذلك بعد نجاحها فى تنظيم عدة بطولات قارية و دولية.
ويواجه الزمالك نهضة بركان المغربي غدآ الأحد الموافق 19 مايو في إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية، فيما يواجه الأهلي الترجي التونسي في اياب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا يوم 25 مايو الجاري، بعد اقامة مباراة الذهاب في رادس اليوم السبت.

مواد متعلقة

هي حكاية.. رامي جمال يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة

تدشين حملة إعلامية للتوعوية بمرض "اضطرابات طيف التوحد"

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ليتشى بالدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس وليتشي بالدوري الإيطالي

رامي جمال يعلن تغيير اسم أغنيته الجديدة قبل طرحها

بكري يزف بشرى سارة بخصوص الدولار ويتوعد تجار السوق السوداء بالهاوية

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى

اعترافات مثيرة لقاتل زوجته وشقيقها وجاره أمام جنايات أسيوط
الجريدة الورقية