المتحدة للرياضة تنظم احتفالية نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

تواصل الشركة المتحدة للرياضة نجاحاتها وتقديم خدماتها في الأحداث الرياضية المختلفة، وتنظم احتفالية نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، وكذلك نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية، والمقرر اقامتهما يومي 19 و25 مايو الجاري.

إقرأ أيضًا..



وذلك بعد نجاحها فى تنظيم عدة بطولات قارية و دولية.

ويواجه الزمالك نهضة بركان المغربي غدآ الأحد الموافق 19 مايو في إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية، فيما يواجه الأهلي الترجي التونسي في اياب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا يوم 25 مايو الجاري، بعد اقامة مباراة الذهاب في رادس اليوم السبت.