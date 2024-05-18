صناع الأثاث يقدمون تخفيضات 15% للعمال في عيدهم

أكد محمد مسلم المدير التنفيذي لمعرض أثاث دمياط، المبادرة الوطنية الأكبر للترويج للأثاثا الدمياطي في مصر، أنهم يقدمون تخفيضات كبيرة للجمهور بمناسبة شهر العمال والاحتفاء بهم، تخفيضات تصل لـ 15 % على مختلف أنواع الأثاث .

وأضاف "مسلم"، أن المعرض قائم حالياً في مول الترجمان (مول العاصمة) بالقاهرة تحت رعاية الدولة ووزارة النقل، وأيضاً بنادي السكة بمدينة نصر، مشيراً إلى أنه يحوي كل أنواع الأثاث بجودة عالية للغاية ، وبأسعار مخفضةن مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

وأوضح مسلم، أن المعرض المنظم في مول الترجمان أثبت نجاحاً كبيراً منذ انطلاقه، حيث توافد عليه عشرات المواطنين وحقق مبيعات كبيرة نظراً للتسهيلات التي يقدمها العارضين للجمهور .

من جانبه قال محمد الحطاب، عضو النقابة العامة لصناع الأثاث، إن النقابة حريصة طوال الوقت على تنظيم معارض جديدة داخل محافظات مصر من أجل أن يصل الأثاث الدمياطي للجمهور بأقل سعر، وبأسهل طريقة.

وأضاف أن إقبال المواطنين على الشراء يشجع أكبر عدد من العارضين على المشاركة في المعارض التي تنظمها النقابة، وتقديم أكبر التخفيضات، موضحاً أنه المشاركة في المبادرة الوطنية للتقسيط مؤخراً بمول العاصمة أتاح للكثيرين الشراء والدفع بكل يسر بالتقسيط لفترة تصل لـ 7 سنوات وبدون مقدم.