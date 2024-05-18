فؤاد: تطوير المناهج البيئية بالجامعات على طاولة المناقشات مع البنك الدولي

عقدت وزارة البيئة من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" اجتماعاً مع بعثة البنك الدولى لمناقشة النشاط الخاص بتنمية المهارات وتطوير المناهج الجامعية، فيما يخص البرامج البيئية، ضمن أنشطة تنمية المهارات الخاصة بالمكون الأول للمشروع " تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء" ، وذلك في إطار اجتماعات مراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة للمشروع ، حيث من المقرر عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة تطور أنشطة المشروع والتحديات والحلول، وذلك بحضور أعضاء البنك الدولي والسادة المستشارين للمكون الاول للمشروع، وممثلين عن جهاز شئون البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع بحث اعتماد خبراء البيئة، ليتم ربطه مع منظومة القيد والاعتماد بوزارة البيئة، وذلك فى إطار تحديث وتطوير أداء منظومة تأهيل وتعيين الأفراد، الراغبين في الحصول علي شهادات استشاري بيئي أو أخصائي بيئي معتمد، من جهاز شئون البيئة. وقد تم بحث تطوير المناهج الجامعية ومعرفة الوضع الحالي للمناهج، بجامعة عين شمس وجامعة القاهرة، فيما يخص العلوم البيئية والتي تتبع وزارة التعليم العالي، وتم الوصول إلي أن التطوير يجب أن يواكب المعايير الدولية، وأن يحتوي علي جميع العلوم البيئية وعدم اقتصاره علي نظام جودة الهواء فقط.

ومن جهة اخرى أوضحت وزيرة البيئة أنه تم عقد اجتماع بين وحدة تنسيق المشروع ووحدة تنفيذ المكون السادس بالمشروع "إدارة المخلفات الصحية"، وفريق البنك الدولي، من أجل مناقشة أنشطة المكون السادس، حيث تم الاتفاق على الأنشطة ذات الأولوية وتحديد مدة تنفيذ كل نشاط ، سواء الأنشطة الخاصة بالادارة المتكاملة للمخلفات الالكترونية، أو مخلفات الرعاية الصحية، وقد تم الانتهاء من صياغة مؤشرات الاداء، و مناقشة معايير السلامة البيئية والسلامة الاجتماعية، فيما يخص إدارة المخلفات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.