بدء مؤتمر الإعلان عن تفاصيل بطولة البحر المتوسط لألعاب القوى

بدأت منذ قليل فاعليات المؤتمر الصحفي الذي تقيمه اللجنة المنظمة لبطولة حوض البحر المتوسط لألعاب القوى، والمقرر انطلاقها اليوم السبت على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق توليب الفرسان بالإسماعيلية. للاعلان عن تفاصيل البطولة التي تستمر على مدار يومي السبت والاحد.

اللجنة المنظمة

وكان الاتحاد المصري لألعاب القوى اعلن انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الوفود والبعثات المشاركة في بطولة البحر المتوسط لألعاب القوى تحت 23 عام، ويشارك في البطولة نحو 150 لاعب ولاعبة من دول مصر - البوسنة والهرسك – لبنان - سان مارينو - كوسوفو - مالطا - فرنسا - البرتغال - سلوفانيا - اليونان - تركيا - كرواتيا - قبرص.

وقال الدكتور احمد حمزة خليفة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوي ورئيس الوفد المصري، إن البطولة و التي ستقام على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية يومي 18 و19 مايو الجاري تشهد مشاركة نسائية من الدول المشاركة .

وأضاف أن مجلس الإدارة اختار مدينة الإسماعيلية بسبب إمكانيات استاد قناة السويس العالمية وحرصه علي تنشيط السياحة الرياضية.مؤكدا أن البطولة تعتبر بطولة نصف العالم وتضم دول من أوربا وآسيا وأفريقيا وهي الدول المطلة علي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن الدول المشاركة في البطولة تتميز بالقوة والتقارب والخبرة والاهتمام .

أعلن الاتحاد المصري لألعاب القوى، برئاسة الدكتور سيف شاهين، إتمام الاستعدادات لاستقبال بطولة البحر المتوسط لألعاب القوى، و التي ستقام على ستاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية يومي 18 و19 مايو الجاري بمشاركة 13 دولة عربية واجنبية.

وقال الدكتور أحمد حمزة خليفة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوي، ورئيس الوفد المصري لبطولة حوض البحر المتوسط تحت سن 23، أن البطولة تعتبر بطولة نصف العالم وتضم دول من أوربا وآسيا وأفريقيا وهي الدول المطلة علي البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوي، أن الدول المشاركة في البطولة تتميز بالقوة والتقارب والخبرة والاهتمام بالرياضة وتطويرها.

أضاف الكابتن مجدي عبد البديع، عضو مجلس الإدارة، أن الاتحاد المصري على حق تنظيم بطولة البحر المتوسط تحت 23 عام لأول مرة والتي تشهد مشاركة 13 دولة هي: مصر - البوسنة والهرسك – لبنان - سان مارينو - كوسوفو - مالطا - فرنسا - البرتغال - سلوفانيا - اليونان - تركيا - كرواتيا - قبرص.

وتشهد الفترة الحالية استعدادات مكثفة من الاتحاد المصري لألعاب القوى لاستقبال الوفود والبعثات المشاركة في بطولة البحر المتوسط لألعاب القوى تحت 23 عام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مؤخرا استاد قناة السويس والذي يسع نحو 22 ألف متفرج، ويحتوي علي مهبط للطائرات.

ويحتوي الاستاد على 22 بوابة إلكترونية تابعة لشركة تذكرتي لتفادي التدافع الجماهيري. والإستاد مجهز باستوديوهات تحليلية من داخل الملعب، وكبائن معلقين مجهزة.